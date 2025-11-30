Enem 2025: na Grande Belém, quase 96 mil candidatos devem fazer o primeiro dia de prova após a COP

Em Belém, Ananindeua e Marituba, 95.784 candidatos devem fazer o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 neste domingo (30). Com 69.647 participantes, a capital paraense possui o maior número de inscritos. Em seguida, Ananindeua registra 22.183 e Marituba soma 3.954 inscrições, como apontam dados do Painel do Enem, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Diferente das outras cidades do país, a prova será realizada em um calendário diferente por conta da da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Além da Grande Belém. Além dessa mudança no Pará, estudantes de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, também terão nova oportunidade de realizar o exame após desastres naturais na região.

Neste primeiro dia, a abertura dos portões ocorre às 12h e o fechamento, às 13h. O início das provas está marcado para as 13h30 e o término para as 19h. Os candidatos responderão a questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além de realizar a redação. A prova segue o fuso horário de Brasília (DF). Embora as provas sejam diferentes da aplicação regular, a metodologia empregada garante a equidade e a isonomia para todos os participantes. Os inscritos de Belém, Marituba e Ananindeua também terão um tema de redação inédito, mas a correção será feita com base na mesma matriz da prova regular, assegurando a equivalência das notas.

Na expectativa pela prova e com o sonho de cursar Medicina na Universidade Federal do Pará (UFPA) ou na Universidade do Estado do Pará (Uepa), a estudante do terceiro ano do ensino médio, Juliana Moreira, de 19 anos, avalia a rotina de preparação como bastante positiva. Segundo ela, é um curso muito difícil, e o ano foi muito cansativo, porque exige uma rotina mais pesada. No entanto, nesta reta final, o momento foi de desacelerar para fazer uma boa prova.

“Durante a rotina de estudos, eu não pegava muitas matérias por dia, porque eu via que me cansava muito. Eu dividia meus dias da semana para matérias que eu escolhia para determinado dia. Os conteúdos que os professores passavam em aula, quando eu chegava em casa, eu revisava e fazia lista de exercícios, porque foi a forma que eu achei de fixar o conteúdo. Porque, querendo ou não, os conteúdos que a gente vê no início do ano, quando chegam no final, a gente pode não lembrar tanto. Então, com os exercícios, ficou muito melhor para mim, porque eu lembro deles ao decorrer do ano”, comenta.

Preparação de estudante começou no início ensino médio

O momento também é decisivo para a estudante Sophia Aquino, de 17 anos, que sonha com a aprovação em Psicologia. Ela relata que a preparação para a prova começa desde o início do ensino médio, que gira em torno disso, e que, nesse período, a preparação é apenas reforçada. Sophia avalia que a preparação foi adequada para o curso que deseja e considera que o esforço feito ao longo dos anos escolares também foi bastante válido e apostou na revisão de conteúdos como estratégia.

Sophia relata a rotina de estudos (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“O fato da prova ter sido adiada nesse ano, penso que depende muito. No meu contexto, pelo menos, foi bom ter atrasado porque deu mais tempo para a gente se preparar, mais tempo para se preparar psicologicamente também, porque não é só preparo de estudo; a gente precisa estar bem tranquilo, e a escola foi primordial nesse papel. Também fiz cursinho. A gente mistura o fim de um ciclo com o início de outro, porque o Enem é o início de um ciclo e o fim de outro. Então, a gente tem que tentar colidir as duas coisas de uma forma que fique equilibrada”, relata.

Professores dão dicas estratégias

O professor de Geografia Antônio Carvalho recomenda que, em um momento decisivo como o do Enem, em que os alunos buscam uma vaga na universidade, a prova seja realizada com estratégia, devido ao grande volume de questões e textos. Segundo ele, é fundamental que o candidato priorize as questões que considerar mais fáceis, limitando-se a três minutos para a resolução de cada uma. Aquelas que demandarem um tempo maior devem ser puladas e deixadas para o final.

Carvalho também ressalta a importância de gerenciar o tempo de forma adequada para a produção da redação, considerando a temática proposta e a facilidade ou dificuldade do aluno em produzir sobre o tema.“Sendo fundamental também a questão de manter a tranquilidade, de manter a calma. Isso é essencial. É exatamente essa coordenação do tempo e a manutenção da estabilidade emocional. Um bom desempenho nesse primeiro dia é crucial para tranquilizar o aluno e lhe dar segurança para que ele possa ter um aproveitamento melhor na segunda fase e, justamente, alcançar esse objetivo final, que é uma boa nota no Enem para conseguir o curso dos sonhos.

Professor Antônio Carvalho, de Geografia, elenca as principais dicas para a prova (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Temas recorrentes

O professor lembra que o Enem baseia-se em competências por área de conhecimento, sendo que, especificamente em Ciências Humanas, são seis competências. As competências mais ligadas à Geografia, e que os alunos devem ter atenção, são a 2, que aborda espaço, poder e território; a 4, relacionada a tecnologias; e a 6, que trata da relação com a natureza. Carvalho ainda explica que, dentro de cada uma dessas competências, existem cinco habilidades.

“Nessa competência 2, a questão da representação espacial engloba a cartografia, as várias nuances da cartografia e a análise do próprio espaço geográfico. E as questões relacionadas ao território nessa competência 2 passam pela questão dos estados nacionais, pela questão da urbanização e pelas questões populacionais”, explica

Carvalho ainda completa: “Na competência 4, de tecnologias, entra a questão das mídias digitais e as influências positivas e negativas que têm no aspecto individual e social, além da tecnologia em todos os aspectos, como a biotecnologia, a mecanização do campo, a informatização do setor de serviços e os aspectos que estão relacionados a essa aplicabilidade da tecnologia”.

Enem Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

O professor destaca também que a competência 6, referente à relação com a natureza, teve uma presença muito grande de itens sobre a questão ambiental na primeira prova do Enem regular “Isso engloba a competência 6: meio ambiente, fontes de energia, espaço agrário, biomas. E pelo fato também, a gente sabe, de a COP 30 ter sido aqui em Belém, a gente sabe que a galera percebeu que no Enem anterior teve bastante questão ambiental. A questão ambiental também é muito importante”, explica.

E ainda segundo o professor Daniel Lima, coordenador de pré-vestibular, é fundamental que os alunos compreendam o funcionamento da Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia de correção do ENEM), para que tenham uma noção mais clara sobre como a correção da prova leva à aprovação. Lima também ressalta a importância de verificar toda a documentação necessária com antecedência para evitar imprevistos no dia do exame, como perder o horário de entrada.

Ter tudo em mãos e um período de reserva para resolver eventuais problemas em tempo hábil é crucial. Por fim, o coordenador salienta a importância do descanso. “Lembrar da caneta preta, do documento de identificação. Leve sempre um lanche leve, saudável, que não venha a te causar algum transtorno durante a execução da tua prova. É muito importante que o aluno dê uma breve revisada na cartilha do Enem, e consiga entender o tempo de prova, por exemplo”, recomenda.

Entre outras estratégias, o professor ainda ressalta: “A cada 30 minutos de prova, você responde 10 itens. Isso vai te dar um tempo e uma noção para poder utilizá-lo no final. Agora, para que isso tudo funcione, é muito importante que o aluno tenha uma organização de prova, que ele saiba muito bem o que está fazendo e que não chute nesse primeiro momento”, detalha.

Objetos eletrônicos

Não será permitido o uso de qualquer equipamento eletrônico. Esses itens devem ser guardados desligados no envelope porta-objetos, antes de o(a) participante entrar no local de aplicação. O envelope deve ser mantido debaixo da carteira, lacrado e identificado, durante toda a permanência do inscrito na sala.

Ao ingressar na sala, também devem ser guardados no envelope: óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); caneta de material não transparente ou qualquer outro material de papelaria, bem como quaisquer outros objetos estranhos à realização do exame. Lanches são permitidos desde que sejam vistoriados pelo chefe de sala.

Confira os horários do 1º dia do Enem

12h00 — Abertura dos portões

13h00 — Fechamento dos portões

13h30 — Início das provas (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Ciências Humanas e suas Tecnologias e Redação

19h00 — Término das provas

Inscritos no Enem na Grande Belém

Belém: 69.647 inscritos

Ananindeua: 22.183 inscritos

Marituba: 3.954 inscritos

Total (Belém, Ananindeua e Marituba): 95.784 inscritos

Fonte: Inep