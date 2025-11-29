Capa Jornal Amazônia
Veja como funciona a troca de recicláveis por Pix em Belém

Estação Preço de Fábrica está instalada na Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor

Eduardo Rocha
fonte

Estação Preço de Fábrica funciona no bairro da Condor, em Belém (Foto: Agência Belém / Naalem Rechene)

Espaço viabilizado pela parceria entre a Prefeitura de Belém e a startup de logística reversa Green Mining, a Estação Preço de Fábrica, isntalada na Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor, é o primeiro ponto da Região Norte que permite a troca de materiais recicláveis por pagamento via Pix. A iniciativa integra as ações municipais voltadas à sustentabilidade, inclusão produtiva e redução do descarte irregular.

A Estação funciona como um hub de reciclagem onde o cidadão entrega materiais limpos e separados por tipo. Em seguida, o resíduo é pesado, classificado e o pagamento é feito por Pix semanal, sempre às sextas-feiras, para quem acumular um saldo mínimo de R$ 10.

Como informa a PMB, o espaço reforça a aposta de Belém em soluções tecnológicas para ampliar a coleta seletiva e estimular a economia circular. A iniciativa visa garantir que a população em vulnerabilidade socioeconômica e catadores recebam o valor real dos materiais.

HUB do PIX – Tire as dúvidas!

Quem pode participar:

• Catadores autônomos;
• Integrantes de cooperativas de reciclagem;
• Pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico.

Como participar:

Para utilizar a Estação, o cidadão deve:

Baixar o aplicativo Green Mining;

Levar os materiais limpos e separados até a estação. No caso do vidro e PET, separar também por cor;

Apresentar o número do NIS – caso não seja catador autônomo ou integrante de cooperativa de reciclagem;

Informar a entrega pelo aplicativo no momento da pesagem;

Criar uma chave PIX registrada com CPF;

Receber o comprovante de entrega;

Aguardar o pagamento, realizado sempre às sextas-feiras.


Materiais aceitos e valores pagos:

Vidro:
• Transparente: R$ 0,65/kg;
• Âmbar: R$ 0,65/kg;
• Verde e outros: R$ 0,27/kg;
• Vidro plano (marinex, vidraça, refratário, janela): categoria “outros”.

Papel e papelão:
• Papelão: R$ 0,85/kg;
• Papel branco: R$ 0,85/kg;
• Cartolina/papel cartão: R$ 0,69/kg.

Plástico PET:
• Verde, azul ou transparente: R$ 3,00/kg;
• Longa vida (tetrapak): R$ 1,00/kg.

Endereço:

A Estação Preço de Fábrica está localizada na Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor. O hub está aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábado das 8h às 12h. Para entregas de grandes volumes, os interessados devem agendar pelo WhatsApp: (11) 91686-6678.

Palavras-chave

belém

estação preço de fábrica
