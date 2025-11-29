Veja como funciona a troca de recicláveis por Pix em Belém

Espaço viabilizado pela parceria entre a Prefeitura de Belém e a startup de logística reversa Green Mining, a Estação Preço de Fábrica, isntalada na Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor, é o primeiro ponto da Região Norte que permite a troca de materiais recicláveis por pagamento via Pix. A iniciativa integra as ações municipais voltadas à sustentabilidade, inclusão produtiva e redução do descarte irregular.

A Estação funciona como um hub de reciclagem onde o cidadão entrega materiais limpos e separados por tipo. Em seguida, o resíduo é pesado, classificado e o pagamento é feito por Pix semanal, sempre às sextas-feiras, para quem acumular um saldo mínimo de R$ 10.

Como informa a PMB, o espaço reforça a aposta de Belém em soluções tecnológicas para ampliar a coleta seletiva e estimular a economia circular. A iniciativa visa garantir que a população em vulnerabilidade socioeconômica e catadores recebam o valor real dos materiais.

HUB do PIX – Tire as dúvidas!

Quem pode participar:

• Catadores autônomos;

• Integrantes de cooperativas de reciclagem;

• Pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico.

Como participar:

Para utilizar a Estação, o cidadão deve:

Baixar o aplicativo Green Mining;

Levar os materiais limpos e separados até a estação. No caso do vidro e PET, separar também por cor;

Apresentar o número do NIS – caso não seja catador autônomo ou integrante de cooperativa de reciclagem;

Informar a entrega pelo aplicativo no momento da pesagem;

Criar uma chave PIX registrada com CPF;

Receber o comprovante de entrega;

Aguardar o pagamento, realizado sempre às sextas-feiras.



Materiais aceitos e valores pagos:

Vidro:

• Transparente: R$ 0,65/kg;

• Âmbar: R$ 0,65/kg;

• Verde e outros: R$ 0,27/kg;

• Vidro plano (marinex, vidraça, refratário, janela): categoria “outros”.

Papel e papelão:

• Papelão: R$ 0,85/kg;

• Papel branco: R$ 0,85/kg;

• Cartolina/papel cartão: R$ 0,69/kg.

Plástico PET:

• Verde, azul ou transparente: R$ 3,00/kg;

• Longa vida (tetrapak): R$ 1,00/kg.

Endereço:

A Estação Preço de Fábrica está localizada na Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor. O hub está aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábado das 8h às 12h. Para entregas de grandes volumes, os interessados devem agendar pelo WhatsApp: (11) 91686-6678.