Gilmar Mendes e Guiomar Feitosa anunciam separação e afirmam que ‘amizade permanecerá’

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e a advogada Guiomar Feitosa anunciaram a separação após 18 anos de união. Apesar do fim do casamento, ambos afirmam que a amizade construída ao longo de quase cinco décadas permanece intacta. O casal, considerado uma das parcerias mais emblemáticas de Brasília, divulgou que a decisão foi tomada em comum acordo.

Guiomar falou sobre a relação com o, agora, ex-marido. “Cansamos de ser casados, mas não cansamos, e jamais cansaremos de ser amigos.” Gilmar Mendes afirmou que “nada muda em uma relação de muita amizade e respeito”. Mesmo após a separação, os dois viajaram juntos nesta semana para Lisboa e Roma, onde o ministro participou de eventos jurídicos.

União

A história de Gilmar e Guiomar começou em 1978, quando estudaram juntos na turma de Direito da Universidade de Brasília (UnB). Ambos tinham as maiores médias da graduação e chegaram a atuar em um projeto conjunto no CNPq. Na época, Guiomar já era mãe de três filhos, enquanto Gilmar era solteiro e se preparava para uma carreira acadêmica no exterior. Mais tarde, ele se mudou para a Alemanha, onde concluiu mestrado e doutorado e formou uma família.

A amizade entre os dois atravessou décadas, até se transformar em namoro e casamento em 2007, quando ambos já estavam separados de relacionamentos anteriores. O vínculo resultou na formação do que Guiomar costuma chamar de “familião”, composto pelos cinco filhos e quatro netos dela, e pelos dois filhos e quatro netos do ministro. Os netos de Gilmar, inclusive, chamam Guiomar carinhosamente de “vovó Guio”, e ambos afirmam que a convivência familiar seguirá preservada.

Na trajetória profissional, os dois construíram carreiras paralelas e de grande destaque. Guiomar iniciou sua atuação no Ministério da Justiça, onde trabalhou com os ministros Petrônio Portella e Ibrahim Abi-Ackel. No STF, foi assessora e braço-direito do ministro Marco Aurélio Mello, chegando ao cargo de secretária-geral durante a presidência dele. Tornou-se figura de amplo trânsito entre ministros e autoridades dos tribunais superiores, com forte atuação também no STJ e no TSE.

Gilmar Mendes, por sua vez, concluiu seus títulos acadêmicos na Universidade de Munique, atuou como consultor jurídico do governo, assessor técnico do Ministério da Justiça e foi advogado-geral da União durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que posteriormente o indicou ao STF. Foi nesse período, durante o governo FHC, que Gilmar e Guiomar voltaram a se encontrar com mais frequência, retomando a convivência que evoluiu para o relacionamento afetivo.

Reconhecida por amigos como divertida, leal e agregadora, Guiomar mantém laços pessoais que atravessam diferentes ambientes e contextos políticos. Tornou-se amiga da primeira-dama Marisa Letícia durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem costumava frequentar apresentações de choro e jantares. Aos 73 anos, celebrou aniversário com uma festa em Brasília que reuniu uma longa fila de convidados para cumprimentá-la.

Mesmo com o anúncio da separação, o casal enfatiza que a vida familiar, as viagens e o círculo amplo de amizades devem continuar fazendo parte da rotina de ambos, preservando o vínculo construído ao longo de mais de 45 anos.