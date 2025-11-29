Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Gilmar Mendes e Guiomar Feitosa anunciam separação e afirmam que ‘amizade permanecerá’

O casal, considerado uma das parcerias mais emblemáticas de Brasília, divulgou que a decisão foi tomada em comum acordo.

O Liberal
fonte

Gilmar e Guiomar Mendes (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e a advogada Guiomar Feitosa anunciaram a separação após 18 anos de união. Apesar do fim do casamento, ambos afirmam que a amizade construída ao longo de quase cinco décadas permanece intacta. O casal, considerado uma das parcerias mais emblemáticas de Brasília, divulgou que a decisão foi tomada em comum acordo.

Guiomar falou sobre a relação com o, agora, ex-marido. “Cansamos de ser casados, mas não cansamos, e jamais cansaremos de ser amigos.” Gilmar Mendes afirmou que “nada muda em uma relação de muita amizade e respeito”. Mesmo após a separação, os dois viajaram juntos nesta semana para Lisboa e Roma, onde o ministro participou de eventos jurídicos.

União

A história de Gilmar e Guiomar começou em 1978, quando estudaram juntos na turma de Direito da Universidade de Brasília (UnB). Ambos tinham as maiores médias da graduação e chegaram a atuar em um projeto conjunto no CNPq. Na época, Guiomar já era mãe de três filhos, enquanto Gilmar era solteiro e se preparava para uma carreira acadêmica no exterior. Mais tarde, ele se mudou para a Alemanha, onde concluiu mestrado e doutorado e formou uma família.

A amizade entre os dois atravessou décadas, até se transformar em namoro e casamento em 2007, quando ambos já estavam separados de relacionamentos anteriores. O vínculo resultou na formação do que Guiomar costuma chamar de “familião”, composto pelos cinco filhos e quatro netos dela, e pelos dois filhos e quatro netos do ministro. Os netos de Gilmar, inclusive, chamam Guiomar carinhosamente de “vovó Guio”, e ambos afirmam que a convivência familiar seguirá preservada.

Na trajetória profissional, os dois construíram carreiras paralelas e de grande destaque. Guiomar iniciou sua atuação no Ministério da Justiça, onde trabalhou com os ministros Petrônio Portella e Ibrahim Abi-Ackel. No STF, foi assessora e braço-direito do ministro Marco Aurélio Mello, chegando ao cargo de secretária-geral durante a presidência dele. Tornou-se figura de amplo trânsito entre ministros e autoridades dos tribunais superiores, com forte atuação também no STJ e no TSE.

Gilmar Mendes, por sua vez, concluiu seus títulos acadêmicos na Universidade de Munique, atuou como consultor jurídico do governo, assessor técnico do Ministério da Justiça e foi advogado-geral da União durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que posteriormente o indicou ao STF. Foi nesse período, durante o governo FHC, que Gilmar e Guiomar voltaram a se encontrar com mais frequência, retomando a convivência que evoluiu para o relacionamento afetivo.

Reconhecida por amigos como divertida, leal e agregadora, Guiomar mantém laços pessoais que atravessam diferentes ambientes e contextos políticos. Tornou-se amiga da primeira-dama Marisa Letícia durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem costumava frequentar apresentações de choro e jantares. Aos 73 anos, celebrou aniversário com uma festa em Brasília que reuniu uma longa fila de convidados para cumprimentá-la.

Mesmo com o anúncio da separação, o casal enfatiza que a vida familiar, as viagens e o círculo amplo de amizades devem continuar fazendo parte da rotina de ambos, preservando o vínculo construído ao longo de mais de 45 anos.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ministro gilmar mendes
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

TRISTEZA

Sobrinho da mãe da Mel Maia lamenta morte da tia: ‘não consegui te ajudar’

Pelas redes sociais, ele disse que mantinha uma convivência próxima e especial com Débora

29.11.25 11h24

POLÍCIA

Homem mata ex-namorada a facadas e envia imagem do corpo em grupo da igreja em São Paulo

O suspeito foi detido pouco depois de cometer o crime. Ele segue preso

29.11.25 11h01

BULLYING FAMILIAR

86% dos brasileiros dizem já ter sofrido 'bullying familiar', segundo pesquisa

Do total, apenas 17% dos entrevistados conversam com frequência sobre os incômodos que comentários ofensivos geram na saúde mental

28.11.25 18h30

não deu

Brasil perde para a Itália nos pênaltis e termina Mundial Sub-17 em quarto lugar

A equipe comandada pelo técnico Dudu Patetuci termina a sua participação no torneio invicto

27.11.25 13h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

EXAME

Enem 2025: saiba horários e o que é permitido levar no dia de prova; confira orientações

Belém, Ananindeua e Marituba terão conteúdos distintos daqueles da aplicação regular, porém com o mesmo nível de dificuldade das demais. O objetivo é garantir equidade e isonomia entre todos participantes do exame.

30.11.25 9h05

FLAGRANTE

VÍDEO: Homem persegue e tenta beijar mulher à força no meio da rua

Ataque ocorreu após mulher deixar a filha na escola; caso é investigado como estupro pela Polícia Civil

28.11.25 21h44

AMIZADE

Gilmar Mendes e Guiomar Feitosa anunciam separação e afirmam que ‘amizade permanecerá’

O casal, considerado uma das parcerias mais emblemáticas de Brasília, divulgou que a decisão foi tomada em comum acordo.

29.11.25 16h48

POLÍCIA

Homem mata ex-namorada a facadas e envia imagem do corpo em grupo da igreja em São Paulo

O suspeito foi detido pouco depois de cometer o crime. Ele segue preso

29.11.25 11h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda