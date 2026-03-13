Paciente tenta fugir por duto de ventilação e cai do teto de CTI em hospital

Um paciente caiu do teto do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na noite da última quinta-feira (12), após tentar fugir da unidade de saúde pelos dutos de ventilação. O caso ocorreu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e o momento da queda foi registrado em vídeo, que viralizou nas redes sociais.

Nas imagens que circulam na internet, o homem aparece vestindo roupas de paciente enquanto se desloca pelo forro do teto do hospital. Em seguida, o revestimento cede em dois pontos e ele despenca dentro da sala de internação do CTI. Durante a queda, o paciente quase atinge uma mulher que estava acamada no local.

Após o impacto, dois funcionários da unidade de saúde aparecem nas imagens tentando conter o paciente.

De acordo com a direção do hospital, o homem estava internado em uma ala destinada a pacientes com Covid-19. Em determinado momento, ele pediu para ir ao banheiro, mas acabou abrindo o duto de ar-condicionado e tentou fugir pelo sistema de ventilação do prédio.

Ao se deslocar pelo teto da unidade, o forro não suportou o peso e acabou cedendo, fazendo com que o paciente caísse dentro do CTI.

Paciente segue internado

Após a queda, o paciente foi contido pela equipe do hospital e levado de volta para a ala onde estava internado inicialmente.

A direção da unidade informou que ele segue hospitalizado e está em estado estável. Imagens divulgadas nas redes sociais também mostram o buraco no teto do CTI, que ficou danificado após a queda durante a tentativa de fuga pelos dutos de ar-condicionado.