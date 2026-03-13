Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Paciente tenta fugir por duto de ventilação e cai do teto de CTI em hospital

Homem estava internado em unidade de saúde em Duque de Caxias e caiu após tentar escapar pelo sistema de ar-condicionado

Hannah Franco

Um paciente caiu do teto do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na noite da última quinta-feira (12), após tentar fugir da unidade de saúde pelos dutos de ventilação. O caso ocorreu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e o momento da queda foi registrado em vídeo, que viralizou nas redes sociais.

Nas imagens que circulam na internet, o homem aparece vestindo roupas de paciente enquanto se desloca pelo forro do teto do hospital. Em seguida, o revestimento cede em dois pontos e ele despenca dentro da sala de internação do CTI. Durante a queda, o paciente quase atinge uma mulher que estava acamada no local.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Tadeu Schmidt nota influenciador paraense e entra na brincadeira sobre discursos do BBB
O vídeo foi compartilhado por Tadeu após a eliminação de Babu Santana

image VÍDEO: homem 'corre' 5 km dentro de banheiro de avião para bater meta
Criador de conteúdo Dom Stroh improvisou treino em voo de 11 horas para cumprir meta diária de corrida

Após o impacto, dois funcionários da unidade de saúde aparecem nas imagens tentando conter o paciente.

De acordo com a direção do hospital, o homem estava internado em uma ala destinada a pacientes com Covid-19. Em determinado momento, ele pediu para ir ao banheiro, mas acabou abrindo o duto de ar-condicionado e tentou fugir pelo sistema de ventilação do prédio.

Ao se deslocar pelo teto da unidade, o forro não suportou o peso e acabou cedendo, fazendo com que o paciente caísse dentro do CTI.

Paciente segue internado

Após a queda, o paciente foi contido pela equipe do hospital e levado de volta para a ala onde estava internado inicialmente.

A direção da unidade informou que ele segue hospitalizado e está em estado estável. Imagens divulgadas nas redes sociais também mostram o buraco no teto do CTI, que ficou danificado após a queda durante a tentativa de fuga pelos dutos de ar-condicionado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viralizou

Rio de Janeiro

CTI
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

novidade

Seleção brasileira lança camisa azul para a Copa com logo da marca de Michael Jordan

Patrocinada pela gigante americana de material esportivo Nike desde 1996, a equipe brasileira é a primeira seleção a exibir o logo da Jordan Brand em sua história

12.03.26 23h30

Brasil larga no Pré-Mundial de Basquete da China com dura derrota para campeã europeia Bélgica

11.03.26 13h38

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

TRANSFOBIA

DJ Rennan da Penha é alvo de críticas por transfobia contra Erika Hilton

Publicação do DJ nas redes sociais ocorre após deputada processar Ratinho por declarações consideradas transfóbicas

13.03.26 9h33

VIRALIZOU

Paciente tenta fugir por duto de ventilação e cai do teto de CTI em hospital

Homem estava internado em unidade de saúde em Duque de Caxias e caiu após tentar escapar pelo sistema de ar-condicionado

13.03.26 10h33

DIAGNÓSTICO

Bolsonaro é diagnosticado com broncopneumonia após ser internado em hospital de Brasília

Ex-presidente passou mal na prisão da Papuda e foi levado ao hospital após apresentar calafrios, vômitos e queda na oxigenação

13.03.26 11h27

BRASIL

Cidade fica sem energia após ultraleve atingir fios de alta tensão

A situação aconteceu nessa quarta-feira (11), em Riacho das Almas, no Pernambuco

12.03.26 22h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda