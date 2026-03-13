Bolsonaro é diagnosticado com broncopneumonia após ser internado em hospital de Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com broncopneumonia e permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, após passar mal na manhã desta sexta-feira (13). A informação foi divulgada pela revista Veja após ser confirmada por pessoas da equipe médica que acompanham o ex-chefe do Executivo. Bolsonaro foi levado à unidade hospitalar depois de apresentar sintomas como calafrios, vômitos e queda na saturação de oxigênio.

De acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, o mal-estar começou ainda durante a madrugada. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar informou que o pai acordou com fortes calafrios e episódios de vômito, o que motivou o encaminhamento imediato para atendimento médico.

“Acabo de receber a notícia de que meu pai está a caminho do hospital, mais uma vez... Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave”, escreveu.

Bolsonaro estava no Complexo Penitenciário da Papuda quando apresentou os primeiros sintomas. Ele foi avaliado inicialmente por uma equipe médica de plantão e, posteriormente, transferido para o hospital por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo informações médicas preliminares, o ex-presidente chegou à unidade hospitalar com queda na oxigenação e na saturação de oxigênio.

O ex-presidente está preso desde 15 de janeiro no presídio conhecido como Papudinha, localizado dentro do Complexo da Papuda, no Distrito Federal. Ele cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde ou previsão de alta hospitalar.

Também não há confirmação sobre possíveis mudanças no regime de custódia durante o período de internação.