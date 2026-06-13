Brasil domina a Sérvia, vence por 3 sets a 0 e mantém invencibilidade na Liga das Nações Após sucessivas trocas de pontos, a equipe comandada por Bernardinho assumiu a dianteira na reta final Estadão Conteúdo 13.06.26 14h11 Brasil vence Sérvia e segue embalado na VNL (Foto: Divulgação/Maria Eduarda Suhet) A seleção brasileira masculina manteve o embalo na Liga das Nações de Vôlei e venceu a Sérvia por 3 sets a 0, neste sábado, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Com o resultado, a equipe comandada por Bernardinho segue invicta na competição e soma mais um triunfo diante da torcida brasileira. Darlan foi um dos destaques da partida, enquanto o bloqueio voltou a ser uma das principais armas da equipe ao longo do confronto. O Brasil encontrou dificuldades no início diante de uma Sérvia equilibrada, que chegou a liderar parte da parcial. A seleção brasileira, porém, cresceu ao longo do set com boas participações de Douglas Souza e Judson, especialmente nos ataques e bloqueios. Após sucessivas trocas de pontos, a equipe comandada por Bernardinho assumiu a dianteira na reta final. Honorato apareceu bem no bloqueio e em uma largada inteligente, enquanto Judson foi decisivo pelo meio de rede para garantir a vitória por 25 a 22. A seleção brasileira voltou ainda mais consistente para a segunda parcial e rapidamente abriu vantagem no placar. Com Darlan em grande fase no ataque e Judson dominante no bloqueio, o Brasil controlou as ações durante praticamente todo o set. Douglas Souza também contribuiu com pontos importantes, enquanto Cachopa distribuiu bem as jogadas pelo meio. Sem permitir reação sérvia, os brasileiros administraram a diferença e fecharam a parcial em 25 a 18, ampliando a vantagem na partida. No terceiro e último set, o Brasil se impôs desde o início, como nas outras parciais, e assegurou a vitória por 3 a 0 após fechar a parcial em 25 a 22. Agora, a seleção brasileira volta às quadras neste domingo, quando enfrenta a Argentina, às 18h, em Brasília. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Liga das Nações Brasil Sérvia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Chuteiras e outros equipamentos da Inglaterra são furtados antes de estreia na Copa, diz jornal O crime ocorreu enquanto a carga estava a caminho de West Palm Beach, na Flórida, para a base da seleção inglesa de futebol, a Swope Soccer Village, no Missouri, onde ficarão hospedados pelas próximas três semanas, no mínimo 13.06.26 9h31 ESPORTES Elenco da Seleção Brasileira vale quase o dobro que o de Marrocos, aponta pesquisa O levantamento mostra que a diferença entre as duas equipes é de € 430,4 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,75 bilhões 13.06.26 9h07 ESPORTES Jogador de Gana fica fora de estreia da seleção ao ter visto negado pelo Canadá; entenda meio-campista, que enfrenta cinco acusações de estupro e uma de agressão sexual, foi indiciado há cerca de um ano pela polícia do Reino Unido 13.06.26 8h10 FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45 COPA DO MUNDO Onde assistir a Brasil x Marrocos em Belém? Veja locais com transmissão ao vivo da partida Espaços públicos e eventos da capital vão transmitir a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 12.06.26 23h28 ESPORTES Elenco da Seleção Brasileira vale quase o dobro que o de Marrocos, aponta pesquisa O levantamento mostra que a diferença entre as duas equipes é de € 430,4 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,75 bilhões 13.06.26 9h07 ESPORTES Chuteiras e outros equipamentos da Inglaterra são furtados antes de estreia na Copa, diz jornal O crime ocorreu enquanto a carga estava a caminho de West Palm Beach, na Flórida, para a base da seleção inglesa de futebol, a Swope Soccer Village, no Missouri, onde ficarão hospedados pelas próximas três semanas, no mínimo 13.06.26 9h31