Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Bolsonaro apresenta vômitos e calafrios e é levado ao hospital, afirma Flávio

O ex-presidente foi encaminhado ao Hospital DF Star, localizado na região central de Brasília

O Liberal
fonte

O mal-estar teria começado ainda durante a madrugada (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi encaminhado a um hospital em Brasília na manhã desta sexta-feira (13) após apresentar mal-estar, segundo informações divulgadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL). De acordo com o parlamentar, o pai acordou durante a madrugada com calafrios e episódios de vômito.

Em publicação nas redes sociais, o senador informou que o ex-presidente estava sendo levado para atendimento médico. Segundo ele, Bolsonaro também teria apresentado queda na saturação de oxigênio.

VEJA MAIS 

image Moraes revoga autorização e veta visita de assessor de Trump a Bolsonaro na Papudinha

image Moraes proíbe visita de assessor de Trump a Bolsonaro na Papudinha
O ministro do Supremo Tribunal Federal mudou a decisão após ser informado pelo Itamaraty de que Darren Beattie não possui agenda diplomática no Brasil

O mal-estar teria começado ainda durante a madrugada. Uma equipe médica de plantão, sob supervisão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, avaliou o quadro e decidiu pela transferência do ex-presidente para uma unidade hospitalar. O transporte foi realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Bolsonaro foi encaminhado ao Hospital DF Star, localizado na região central de Brasília. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde ou possíveis diagnósticos.

O ex-presidente está preso desde 15 de janeiro no presídio conhecido como Papudinha, localizado no Complexo da Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Ele cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Até o momento, não há informações sobre eventuais mudanças no regime de custódia durante o período de atendimento médico.

 
 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

JAIR BOLSONARO

Flávio Bolsonaro
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda