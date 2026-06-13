Seis pessoas são presas por morte de jovem em salto de rope jumping sem corda

A polícia militar prendeu seis pessoas pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante atividade de rope jumping, conforme informou a prefeitura de Limeira (SP) em comunicado oficial.

A jovem foi lançada de uma altura de 40 metros sem que a corda estivesse devidamente presa a seu corpo. O momento em que ela é jogada da Ponte do Esqueleto foi registrado em vídeo que se espalhou pelas redes sociais.

Os instrutores que aparecem nas imagens usam camisas com os nomes das empresas Entre Cordas e Ih Voei. A reportagem tentou contato com as duas, mas não teve resposta até a publicação deste texto.

Em perfis nas redes sociais, os instrutores registravam vários saltos de rope jumping, inclusive com crianças. Em dezembro de 2025, o salto com a Entre Cordas custava R$ 130.

Prefeitura afirma que vai processar governo federal por omissão

A prefeitura de Limeira afirmou ainda que a "responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do governo federal". A administração municipal comunicou que vai processar a União por "omissão".

A prefeitura comunicou que havia encaminhado ofícios pedindo medidas de segurança. "Desde o início de 2025, a administração municipal vinha adotando medidas administrativas e cobrando providências junto aos órgãos federais responsáveis pela área", disse.

O prefeito, Murilo Félix (Podemos), afirmou que a área "apresenta riscos conhecidos há anos".

Uma ciclista morreu ao cair da mesma ponte em abril de 2024. Em agosto do ano seguinte, duas mulheres ficaram gravemente feridas em outro acidente no local. De acordo com o G1, a estrutura está desativada há mais de 30 anos.