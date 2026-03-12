Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Cidade fica sem energia após ultraleve atingir fios de alta tensão

A situação aconteceu nessa quarta-feira (11), em Riacho das Almas, no Pernambuco

Lívia Ximenes
fonte

O estado de saúde do piloto não foi divulgado (Reprodução)

Um ultraleve colidiu contra fios de alta tensão e provocou a interrupção no fornecimento de energia elétrica no município de Riacho das Almas, no Pernambuco. A situação aconteceu na tarde dessa quarta-feira (11). Cerca de 4,5 mil pessoas foram afetadas.

VEJA MAIS

image Empresa de avião que caiu em Copacabana será autuada por publicidade irregular, diz prefeitura

image Veja momento em que ultraleve cai no mar em Copacabana
A queda do avião monomotor ocorreu por volta das 12h30 desse sábado (27), no Rio de Janeiro. O corpo do piloto já foi encontrado por Bombeiros

image Corpo de piloto é encontrado após queda de ultraleve em Copacabana, afirma Bombeiros
A aeronave caiu no mar por volta das 12h30 desse sábado (27) enquanto fazia uma publicidade

O impacto da aeronave com a fiação destruiu parte do circuito elétrico e derrubou dois postes, segundo a Neoenergia Pernambuco. Testemunhas registraram o ocorrido em vídeo. O fornecimento de energia foi restabelecido para 98% dos consumidores, de acordo com a companhia, até a noite da quarta-feira.

A conslusão da reconstrução de toda a rede elétrica ocorreu na tarde dessa quinta-feira (12), visto que o trabalho era complexo e extenso. A Neoenergia Pernambuco ressaltou que toda a infraestrutura afetada pelo acidente estava conforme os padrões de segurança determinados pelas diretrizes nacionais. “A empresa adotará as medidas necessárias para ressarcimento dos custos decorrentes da ocorrência, que serão cobrados do proprietário da aeronave”, reforçou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

queda de ultraleve

interrupção do fornecimento de energia

Pernambuco

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Seleção brasileira lança camisa azul para a Copa com logo da marca de Michael Jordan

12.03.26 20h32

Brasil larga no Pré-Mundial de Basquete da China com dura derrota para campeã europeia Bélgica

11.03.26 13h38

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

AÇÃO

Repórter vira alvo de moção de repúdio por usar camiseta de Taylor Swift

Vereadores de Uberlândia criticaram jornalista da Globo por usar peça com montagem da cantora no lugar da imagem de Jesus Cristo

12.03.26 8h36

REVOLTA

Jovem que foi morta estrangulada durante assalto teve o celular trocado por pedras de crack

Ana Paula Viana Rodrigues, de 19 anos, foi morta por estrangulamento no depósito da loja em que trabalhava

11.03.26 17h08

BRASIL

Detento é morto com 160 golpes de estilete em presídio, em Santa Catarina

Segundo a investigação, três detentos participaram do crime e foram indiciados por homicídio duplamente qualificado

12.03.26 12h01

FRAUDE

Golpe do remédio para emagrecer: Anvisa alerta para venda falsa de medicamentos; saiba como evitar

Criminosos usam nome da agência para oferecer remédios para emagrecer e pedir pagamentos por telefone, e-mail e sites falsos

12.03.26 11h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda