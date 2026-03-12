Cidade fica sem energia após ultraleve atingir fios de alta tensão

Um ultraleve colidiu contra fios de alta tensão e provocou a interrupção no fornecimento de energia elétrica no município de Riacho das Almas, no Pernambuco. A situação aconteceu na tarde dessa quarta-feira (11). Cerca de 4,5 mil pessoas foram afetadas.

O impacto da aeronave com a fiação destruiu parte do circuito elétrico e derrubou dois postes, segundo a Neoenergia Pernambuco. Testemunhas registraram o ocorrido em vídeo. O fornecimento de energia foi restabelecido para 98% dos consumidores, de acordo com a companhia, até a noite da quarta-feira.

A conslusão da reconstrução de toda a rede elétrica ocorreu na tarde dessa quinta-feira (12), visto que o trabalho era complexo e extenso. A Neoenergia Pernambuco ressaltou que toda a infraestrutura afetada pelo acidente estava conforme os padrões de segurança determinados pelas diretrizes nacionais. “A empresa adotará as medidas necessárias para ressarcimento dos custos decorrentes da ocorrência, que serão cobrados do proprietário da aeronave”, reforçou.