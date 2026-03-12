Capa Jornal Amazônia
Repórter vira alvo de moção de repúdio por usar camiseta de Taylor Swift

Vereadores de Uberlândia criticaram jornalista da Globo por usar peça com montagem da cantora no lugar da imagem de Jesus Cristo

Hannah Franco
fonte

Câmara rejeita moção contra repórter por camiseta de Taylor Swift. (Reprodução/Instagram)

Uma camiseta usada pela repórter Mariana Spinelli, da TV Globo, virou tema de debate na Câmara Municipal de Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Na sessão realizada na terça-feira (10), vereadores analisaram uma moção de repúdio contra a jornalista, mas a proposta acabou rejeitada pelo plenário.

A iniciativa criticava a repórter por ter aparecido em uma transmissão esportiva, em setembro de 2025, vestindo uma camiseta com uma montagem que substituía o rosto de Jesus Cristo pelo da cantora Taylor Swift. A imagem já é conhecida como um meme na internet, com versões de diversos artistas.

A proposta foi apresentada pela vereadora Janaína Guimarães (PL) e também recebeu assinaturas de outros parlamentares. Apesar disso, não obteve o número de votos necessário para aprovação.

A Moção nº 568/2025 classificava a camiseta utilizada pela jornalista como ofensiva à fé cristã e defendia que a Câmara Municipal manifestasse formalmente repúdio ao episódio.

Assinaram o texto os vereadores:

  • Adriano Zago (Avante)
  • Anderson Lima (DC)
  • Antônio Carrijo (PSDB)
  • Edinho Combate ao Câncer (Democrata)
  • Gláucia da Saúde (PL)
  • Ivan Nunes (PP)
  • Pezão do Esporte (DC)
  • Sargento Ednaldo (PP)

Durante a votação nominal, a proposta recebeu 13 votos favoráveis, dois contrários e duas abstenções, mas não atingiu o quórum de dois terços dos vereadores, exigido para aprovação. Com isso, a moção foi rejeitada.

Debate gerou divergência entre vereadores

A discussão do tema em plenário dividiu os parlamentares. Parte dos vereadores criticou a apresentação da moção e questionou a relevância do assunto para a pauta legislativa. A vereadora Amanda Gondim (PSB) afirmou ter se sentido constrangida com o debate.

“A gente é pego de surpresa com uma nota de repúdio por uma camiseta que uma pessoa estava usando. Os senhores não eram a favor da liberdade de expressão? A gente tem que ter pelo menos senso de ridículo quando a gente ocupa um cargo público”, declarou durante a sessão.

Já a autora da proposta defendeu a iniciativa. “Tenho minha religião e vou proteger a imagem de Jesus Cristo onde quer que eu esteja”, afirmou Janaína Guimarães.

A peça usada por Mariana Spinelli apareceu durante uma transmissão da National Football League (NFL) realizada na Neo Química Arena, em São Paulo. Na ocasião, a repórter participava da cobertura do jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs para a ge TV, canal do Grupo Globo no YouTube voltado a conteúdos esportivos em formato mais descontraído.

Fã declarada de Taylor Swift, a jornalista usou a camiseta também por conta do jogador Travis Kelce, atleta do Kansas City Chiefs e noivo da cantora.

Após a repercussão do caso, Mariana Spinelli comentou o episódio nas redes sociais em tom de brincadeira. “Alguém faz uma montagem minha na cadeia”, escreveu a jornalista.

