Taylor Swift é a artista que mais vendeu álbuns em 2025; confira top 10

Taylor Swift se consagra, mais uma vez, como a artista que mais vendeu álbuns no ano. Em 2025, a cantora lançou The Life Of A Showgirl, seu 12º disco.

A informação é da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), que realiza estudos sobre o mercado. A respeito da pesquisa, a organização informa que a discografia inteira do artista é considerada e abrange todos os formatos de consumo, desde mídia física até downloads e streaming nas plataformas.

O ano de 2025 marca a carreira de Swift como o quarto consecutivo em que a americana lidera o ranking e o sexto em toda sua carreira.

"O sexto prêmio IFPI de Artista Global do Ano vencido por Taylor Swift é uma conquista verdadeiramente histórica", comentou Victoria Oakley, diretora executiva da IFPI.

Além dela, outros artistas se destacaram como grandes vendedores de álbuns no último ano. Stray Kids também aparece na lista, com sua terceira menção no Top 5 do estudo. Além do grupo sul-coreano, Bad Bunny despontou em 2025.

Com a vitória de três Grammys e o show mais assistido na história do Super Bowl, o porto-riquenho lançou DeBÍ TiRAR MáS FOToS e chega ao Brasil nesta semana para divulgar seu álbum.

Ainda entre os principais colocados, Lady Gaga faz um retorno à parada. Em 10º lugar, sua última aparição havia sido em 2020.

Confira o Top 10 artistas que mais venderam álbuns em 2025:

1. Taylor Swift 2. Stray Kids 3. Drake 4. The Weeknd 5. Bad Bunny 6. Kendrick Lamar 7. Morgan Wallen 8. Sabrina Carpenter 9. Billie Eilish 10. Lady Gaga