Jovem que foi morta estrangulada durante assalto teve o celular trocado por pedras de crack

Ana Paula Viana Rodrigues, de 19 anos, foi morta por estrangulamento no depósito da loja em que trabalhava

Gabrielle Borges
fonte

magens de câmeras de segurança do estabelecimento e de imóveis próximos ajudaram a avançar nas investigações. (Reprodução/Redes Sociais)

A jovem Ana Paula Viana Rodrigues, de 19 anos, assassinada durante um assalto dentro da loja onde trabalhava, teve o celular roubado trocado por seis pedras de crack, segundo informações da investigação policial. O crime ocorreu na segunda-feira (9), no município de Santana, no Amapá.

De acordo com a polícia, o principal suspeito do crime é Cláudio Pacheco, conhecido pelo apelido de “Coringa”. Ele foi preso na madrugada de terça-feira (10) e deve responder por latrocínio (roubo seguido de morte).

As investigações apontam que, após o assalto que resultou na morte da jovem, o suspeito teria trocado o celular da vítima por seis pedras de crack, reforçando a motivação do crime ligada ao roubo.

Após denúncia de moradores, policiais foram até o local e encontraram o corpo da jovem no depósito da loja, já com sinais de estrangulamento. O crime ocorreu em Santana e mobilizou equipes de segurança na região.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento e de imóveis próximos ajudaram a avançar nas investigações. Os registros mostram o suspeito deixando o local de bicicleta logo após o crime, informação que auxiliou na identificação do autor.

Ainda de acordo com a investigação, após o assalto, o suspeito foi até uma boca de fumo da região e trocou o celular roubado da vítima por seis pedras de crack. O delegado Anderson Ramos, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Santana, explicou que a polícia conseguiu rastrear o aparelho, o que levou equipes até a área portuária da cidade, onde foi confirmada a troca do telefone pela droga.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e deve passar por audiência de custódia, onde a Justiça decidirá sobre a manutenção da prisão preventiva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

