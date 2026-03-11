Jovem que foi morta estrangulada durante assalto teve o celular trocado por pedras de crack

A jovem Ana Paula Viana Rodrigues, de 19 anos, assassinada durante um assalto dentro da loja onde trabalhava, teve o celular roubado trocado por seis pedras de crack, segundo informações da investigação policial. O crime ocorreu na segunda-feira (9), no município de Santana, no Amapá.

De acordo com a polícia, o principal suspeito do crime é Cláudio Pacheco, conhecido pelo apelido de “Coringa”. Ele foi preso na madrugada de terça-feira (10) e deve responder por latrocínio (roubo seguido de morte).

As investigações apontam que, após o assalto que resultou na morte da jovem, o suspeito teria trocado o celular da vítima por seis pedras de crack, reforçando a motivação do crime ligada ao roubo.

VEJA MAIS

Após denúncia de moradores, policiais foram até o local e encontraram o corpo da jovem no depósito da loja, já com sinais de estrangulamento. O crime ocorreu em Santana e mobilizou equipes de segurança na região.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento e de imóveis próximos ajudaram a avançar nas investigações. Os registros mostram o suspeito deixando o local de bicicleta logo após o crime, informação que auxiliou na identificação do autor.

Ainda de acordo com a investigação, após o assalto, o suspeito foi até uma boca de fumo da região e trocou o celular roubado da vítima por seis pedras de crack. O delegado Anderson Ramos, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Santana, explicou que a polícia conseguiu rastrear o aparelho, o que levou equipes até a área portuária da cidade, onde foi confirmada a troca do telefone pela droga.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e deve passar por audiência de custódia, onde a Justiça decidirá sobre a manutenção da prisão preventiva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)