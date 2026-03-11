Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Ex-goleiro Bruno é considerado foragido após perder liberdade condicional

Justiça do Rio expediu mandado de prisão após ex-atleta descumprir regras da liberdade condicional

Hannah Franco
fonte

Mandado de prisão é expedido e goleiro Bruno é considerado foragido. (Uarlen Valerio / O Tempo / AG)

A Justiça do Rio de Janeiro passou a considerar foragido o ex-goleiro Bruno Fernandes após o descumprimento de condições impostas para o cumprimento da liberdade condicional. A decisão foi tomada na quinta-feira (5) pela Vara de Execuções Penais do estado, que também expediu um mandado de prisão com validade de 16 anos.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o ex-jogador não se apresentou às autoridades para cumprir a determinação de retorno ao regime semiaberto, após ter descumprido uma das regras estabelecidas pelo benefício judicial. Bruno foi condenado pelo homicídio de Eliza Samudio, caso que ganhou grande repercussão nacional. A nova decisão determina que o ex-atleta volte ao regime semiaberto após a revogação do livramento condicional.

Descumprimento das regras da liberdade condicional

De acordo com o processo, Bruno teria deixado o estado do Rio de Janeiro sem autorização da Justiça, contrariando uma das exigências impostas para manter o benefício. Entre as condições estabelecidas estava a proibição de se ausentar do estado sem autorização prévia da Vara de Execuções Penais.

A decisão judicial aponta que o ex-goleiro viajou para o Acre no dia 15 de fevereiro, apenas quatro dias após ter recebido o direito ao livramento condicional. A viagem ocorreu para que ele voltasse a atuar no futebol profissional. Na ocasião, Bruno chegou ao estado para reforçar o Vasco-AC, clube pelo qual foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) três dias depois.

Na decisão, o juiz Rafael Estrela Nóbrega afirmou que a conduta do ex-atleta demonstra descaso com as condições estabelecidas para o cumprimento da liberdade condicional. Diante do descumprimento das determinações judiciais, a Vara de Execuções Penais decidiu revogar o benefício e determinar o retorno do ex-goleiro ao regime semiaberto, além de expedir um novo mandado de prisão.

image (Agência Estado)

Condenação pelo caso Eliza Samudio

Bruno foi preso em 2010 por envolvimento no assassinato de Eliza Samudio. O caso teve ampla repercussão no Brasil e também no exterior. Em 2013, o ex-jogador foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de:

  • homicídio;
  • ocultação de cadáver;
  • sequestro;
  • cárcere privado.

As investigações apontaram que Eliza Samudio foi morta após cobrar do goleiro o reconhecimento da paternidade de seu filho, Bruninho Samudio.

Progressão de regime e liberdade condicional

O ex-goleiro permaneceu em regime fechado entre 2010 e 2019, quando obteve progressão para o regime semiaberto. Posteriormente, em 2023, a Justiça autorizou que ele cumprisse a pena em liberdade condicional, desde que respeitasse uma série de determinações impostas pelo Judiciário.

Entre as exigências estavam o cumprimento das regras de deslocamento e a obrigação de manter comunicação com a Justiça. O descumprimento dessas condições resultou na revogação do benefício e na emissão do novo mandado de prisão.

.
