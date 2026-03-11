Ex-goleiro Bruno é considerado foragido após perder liberdade condicional
Justiça do Rio expediu mandado de prisão após ex-atleta descumprir regras da liberdade condicional
A Justiça do Rio de Janeiro passou a considerar foragido o ex-goleiro Bruno Fernandes após o descumprimento de condições impostas para o cumprimento da liberdade condicional. A decisão foi tomada na quinta-feira (5) pela Vara de Execuções Penais do estado, que também expediu um mandado de prisão com validade de 16 anos.
Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o ex-jogador não se apresentou às autoridades para cumprir a determinação de retorno ao regime semiaberto, após ter descumprido uma das regras estabelecidas pelo benefício judicial. Bruno foi condenado pelo homicídio de Eliza Samudio, caso que ganhou grande repercussão nacional. A nova decisão determina que o ex-atleta volte ao regime semiaberto após a revogação do livramento condicional.
Descumprimento das regras da liberdade condicional
De acordo com o processo, Bruno teria deixado o estado do Rio de Janeiro sem autorização da Justiça, contrariando uma das exigências impostas para manter o benefício. Entre as condições estabelecidas estava a proibição de se ausentar do estado sem autorização prévia da Vara de Execuções Penais.
A decisão judicial aponta que o ex-goleiro viajou para o Acre no dia 15 de fevereiro, apenas quatro dias após ter recebido o direito ao livramento condicional. A viagem ocorreu para que ele voltasse a atuar no futebol profissional. Na ocasião, Bruno chegou ao estado para reforçar o Vasco-AC, clube pelo qual foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) três dias depois.
Na decisão, o juiz Rafael Estrela Nóbrega afirmou que a conduta do ex-atleta demonstra descaso com as condições estabelecidas para o cumprimento da liberdade condicional. Diante do descumprimento das determinações judiciais, a Vara de Execuções Penais decidiu revogar o benefício e determinar o retorno do ex-goleiro ao regime semiaberto, além de expedir um novo mandado de prisão.
Condenação pelo caso Eliza Samudio
Bruno foi preso em 2010 por envolvimento no assassinato de Eliza Samudio. O caso teve ampla repercussão no Brasil e também no exterior. Em 2013, o ex-jogador foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de:
- homicídio;
- ocultação de cadáver;
- sequestro;
- cárcere privado.
As investigações apontaram que Eliza Samudio foi morta após cobrar do goleiro o reconhecimento da paternidade de seu filho, Bruninho Samudio.
Progressão de regime e liberdade condicional
O ex-goleiro permaneceu em regime fechado entre 2010 e 2019, quando obteve progressão para o regime semiaberto. Posteriormente, em 2023, a Justiça autorizou que ele cumprisse a pena em liberdade condicional, desde que respeitasse uma série de determinações impostas pelo Judiciário.
Entre as exigências estavam o cumprimento das regras de deslocamento e a obrigação de manter comunicação com a Justiça. O descumprimento dessas condições resultou na revogação do benefício e na emissão do novo mandado de prisão.
