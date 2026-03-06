Condenado, Bruno tem prisão decretada por sair do RJ sem autorização da Justiça Mandado de prisão é expedido para o ex-jogador, que atuava em time do Acre e foi criticado pela Justiça por descaso O Liberal 06.03.26 22h32 Bruno já pendurou as chuteiras e não atua mais profissionalmente (Uarlen Valerio / O Tempo / AG) A Justiça do Rio de Janeiro revogou a liberdade condicional e expediu um mandado de prisão contra o Bruno Fernandes de Souza. A decisão foi tomada após o ex-jogador deixar o estado do Rio de Janeiro sem a devida autorização judicial. Recentemente, Bruno estava atuando pelo Vasco Atlético Clube (Vasco-AC), em Rio Branco. Bruno cumpria pena em regime de liberdade condicional. Ele foi condenado a 22 anos e um mês de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio. Justificativa da Justiça A ida do goleiro Bruno ao Acre motivou a Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro a tomar as medidas. O juiz Rafael Estrela Nóbrega destacou que as condutas do apenado “devem ser encaradas como descaso no cumprimento do benefício que lhe foi concedido”. O magistrado ressaltou que Bruno efetivou sua condicional junto à Justiça do Rio de Janeiro e, apenas quatro dias depois, viajou para o Acre sem autorização. Essa ação, segundo o juiz, “violou as determinações contidas na decisão que concedeu o benefício”. “O apenado é quem deve se adequar às regras de cumprimento da pena, seja em qual estágio ela esteja, e não o contrário. Além disso, o reeducando tomou ciência de todas as condições inerentes ao benefício, não podendo alegar desconhecimento dos requisitos impostos”, completou Nóbrega. Passagem pelo Vasco-AC e polêmicas O goleiro Bruno realizou apenas um jogo pelo Vasco-AC antes de deixar o clube. A partida foi pela Copa do Brasil, onde o time empatou em 1 a 1 com o Velo Clube. Apesar de defender duas cobranças na disputa de pênaltis, Bruno não impediu a eliminação da equipe acreana. A contratação do jogador pelo Vasco-AC gerou controvérsia. A rede de mercados Arasuper, patrocinadora máster da equipe, rompeu o contrato após a partida da Copa do Brasil, justificando a decisão como “acontecimentos recentes envolvendo o clube”. Durante a mesma partida pela Copa do Brasil, o Vasco-AC também homenageou três jogadores de seu elenco. Esses atletas são acusados de cometer estupro contra duas mulheres no alojamento do próprio clube. Cronologia da pena A previsão inicial para o término do cumprimento da pena de Bruno era 8 de janeiro de 2031. Ele foi condenado em um processo julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). A execução de sua pena passou para o Rio de Janeiro em 2021, após diversas transferências que acompanhavam propostas de trabalho recebidas por Bruno. A condenação de Bruno ocorreu em 2013. Em fevereiro de 2017, ele chegou a obter um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), mas dois meses depois, a Corte reverteu a decisão e o reconduziu à prisão. Em 2019, foi concedida a progressão da pena para o regime semiaberto. Nesse período, Bruno retornou aos gramados, atuando pelo Boa Esporte, que disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. A progressão do regime semiaberto para a liberdade condicional ocorreu em 2023. No período entre 2020 e 2026, Bruno passou por diversos clubes e localidades, incluindo: Poços de Caldas (MG) Rio Branco (AC) Atlético Carioca (RJ) Búzios (RJ) Orion (time de várzea de São Paulo) União do Bom Destino (ES) Capixaba (ES) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bruno goleiro prisão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Russell brilha no fim e lidera último treino livre do GP da Austrália; Bortoleto é o 9º 07.03.26 0h23 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.03.26 7h00 DECISÃO DO INTERIOR Final da Copa Grão-Pará toma conta de Castanhal e Capitão Poço e vira assunto até acima do Re-Pa O confronto entre Japiim e a Laranja Mecânica acontece neste sábado (07), às 19h, no Estádio Maximino Porpino 06.03.26 21h48