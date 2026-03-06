Condenado, Bruno tem prisão decretada por sair do RJ sem autorização da Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro revogou a liberdade condicional e expediu um mandado de prisão contra o Bruno Fernandes de Souza. A decisão foi tomada após o ex-jogador deixar o estado do Rio de Janeiro sem a devida autorização judicial. Recentemente, Bruno estava atuando pelo Vasco Atlético Clube (Vasco-AC), em Rio Branco.

Bruno cumpria pena em regime de liberdade condicional. Ele foi condenado a 22 anos e um mês de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio.

Justificativa da Justiça

A ida do goleiro Bruno ao Acre motivou a Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro a tomar as medidas. O juiz Rafael Estrela Nóbrega destacou que as condutas do apenado “devem ser encaradas como descaso no cumprimento do benefício que lhe foi concedido”.

O magistrado ressaltou que Bruno efetivou sua condicional junto à Justiça do Rio de Janeiro e, apenas quatro dias depois, viajou para o Acre sem autorização. Essa ação, segundo o juiz, “violou as determinações contidas na decisão que concedeu o benefício”.

“O apenado é quem deve se adequar às regras de cumprimento da pena, seja em qual estágio ela esteja, e não o contrário. Além disso, o reeducando tomou ciência de todas as condições inerentes ao benefício, não podendo alegar desconhecimento dos requisitos impostos”, completou Nóbrega.

Passagem pelo Vasco-AC e polêmicas

O goleiro Bruno realizou apenas um jogo pelo Vasco-AC antes de deixar o clube. A partida foi pela Copa do Brasil, onde o time empatou em 1 a 1 com o Velo Clube. Apesar de defender duas cobranças na disputa de pênaltis, Bruno não impediu a eliminação da equipe acreana.

A contratação do jogador pelo Vasco-AC gerou controvérsia. A rede de mercados Arasuper, patrocinadora máster da equipe, rompeu o contrato após a partida da Copa do Brasil, justificando a decisão como “acontecimentos recentes envolvendo o clube”.

Durante a mesma partida pela Copa do Brasil, o Vasco-AC também homenageou três jogadores de seu elenco. Esses atletas são acusados de cometer estupro contra duas mulheres no alojamento do próprio clube.

Cronologia da pena

A previsão inicial para o término do cumprimento da pena de Bruno era 8 de janeiro de 2031. Ele foi condenado em um processo julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). A execução de sua pena passou para o Rio de Janeiro em 2021, após diversas transferências que acompanhavam propostas de trabalho recebidas por Bruno.

A condenação de Bruno ocorreu em 2013. Em fevereiro de 2017, ele chegou a obter um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), mas dois meses depois, a Corte reverteu a decisão e o reconduziu à prisão.

Em 2019, foi concedida a progressão da pena para o regime semiaberto. Nesse período, Bruno retornou aos gramados, atuando pelo Boa Esporte, que disputava a Série C do Campeonato Brasileiro.

A progressão do regime semiaberto para a liberdade condicional ocorreu em 2023. No período entre 2020 e 2026, Bruno passou por diversos clubes e localidades, incluindo:

Poços de Caldas (MG)

Rio Branco (AC)

Atlético Carioca (RJ)

Búzios (RJ)

Orion (time de várzea de São Paulo)

União do Bom Destino (ES)

Capixaba (ES)