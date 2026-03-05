Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo contrata mais que todos na Série A e gasta menos que quase todos

Mesmo com 19 reforços, Leão investiu pouco mais de R$ 10 milhões; no outro extremo, Flamengo ultrapassou R$ 340 milhões em apenas três contratações

Igor Wilson
fonte

Vitor Bueno foi uma das 'pechinchas' do Leão nesta temporada (Igor Mota/O Liberal)

Enquanto a janela de transferências da Série A foi marcada por cifras cada vez mais altas, um dado chama atenção quando se observa a movimentação do Leão nesse retorno à elite nacional após mais de três décadas. O clube paraense foi a equipe que mais contratou jogadores para a temporada, ao mesmo tempo que foi uma das que menos gastaram. Ao todo, foram 19 reforços, mas com um investimento relativamente baixo se comparado ao restante da elite nacional, pouco mais de R$ 10 milhões.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com dados da plataforma Gato Mestre, do portal Globo Esporte, o clube paraense desembolsou R$ 10,293 milhões para montar o elenco. Mesmo liderando em número de contratações, o Leão Azul aparece entre os que menos gastaram na competição, ficando à frente apenas de dois clubes: Mirassol, que investiu R$ 9,370 milhões em 18 reforços, e o Corinthians, que gastou R$ 4,898 milhões em sete jogadores — número reduzido também pelo período em que o clube paulista esteve sob transfer ban. A Associação Chapecoense de Futebol também realizou 14 contratações, mas não divulgou oficialmente os valores investidos.

Muito por pouco

image Leo Picco foi a contratação mais cara do leão, R$ 3,2 milhões (Remo)

O cenário cria uma espécie de contraste curioso dentro do mercado nacional. Enquanto alguns clubes fazem compras pontuais por valores estratosféricos, o Leão seguiu caminho oposto: foi ao mercado como quem percorre uma feira popular, enchendo a sacola com várias peças sem estourar o orçamento. A contratação mais cara foi o argentino Leo Picco, por R$ 3,2 mi. Veja as contratações do Leão:

  • Goleiro: Ivan
  • Zagueiros: Léo Andrade, Thalisson, Marllon e Tchamba.
  • Lateral-direito: João Lucas
  • Lateral-esquerdo: Braian Cufré
  • Volantes/meias: Picco, Zé Wellison, Zé Ricardo, Patrick de Paula, Patrick, Catarozzi, Pikachu e Vitor Bueno.
  • Atacantes: Alef Manga, Carlinhos, Jajá e Rafael Monti.

A analogia ajuda a entender a lógica da montagem do elenco azulino. Muitos produtos, preço baixo no total. No contexto da Série A atual, o clube paraense aparece como uma exceção em um campeonato cada vez mais marcado por investimentos pesados.

O abismo financeiro da Série A

No outro extremo da lista está o poderoso Flamengo, líder absoluto em gastos. O clube carioca, que recentemente demitiu Filipe Luís e anunciou Leonardo Jardim como técnico, desembolsou R$ 341,4 milhões em apenas três contratações: o zagueiro Vitão, o goleiro Andrew e o meio-campista Lucas Paquetá.

Logo atrás aparece o Palmeiras, que investiu R$ 192,1 milhões em dois nomes: Marlon Freitas e Jhon Arias. O Cruzeiro completa o pódio dos maiores investimentos, com R$ 174,1 milhões distribuídos em cinco reforços, entre eles Matheus Cunha, Gerson e Bruno Rodrigues.

A diferença ilustra o atual cenário financeiro do futebol brasileiro: clubes com poder de investimento muito elevado convivem com equipes que precisam montar seus elencos com planejamento e criatividade, como o Leão paraense.

Gastos dos clubes da Série A na janela de transferências
Dados: plataforma Gato Mestre, do Globo Esporte

1º – Flamengo

  • Reforços: 3
  • Valor gasto: R$ 341,444 milhões

2º – Palmeiras

  • Reforços: 2
  • Valor gasto: R$ 192,132 milhões

3º – Cruzeiro

  • Reforços: 5
  • Valor gasto: R$ 174,141 milhões

4º – Fluminense

  • Reforços: 5
  • Valor gasto: R$ 151,284 milhões

5º – Atlético Mineiro

  • Reforços: 7
  • Valor gasto: R$ 133,285 milhões

6º – Vasco da Gama

  • Reforços: 6
  • Valor gasto: R$ 122,068 milhões

7º – Grêmio

  • Reforços: 6
  • Valor gasto: R$ 109,735 milhões

8º – Santos

  • Reforços: 6
  • Valor gasto: R$ 93,507 milhões

9º – Bahia

  • Reforços: 4
  • Valor gasto: R$ 79,115 milhões

10º – Bragantino

  • Reforços: 5
  • Valor gasto: R$ 74,210 milhões

11º – Internacional

  • Reforços: 7
  • Valor gasto: R$ 37,835 milhões

12º – São Paulo

  • Reforços: 5
  • Valor gasto: R$ 29,926 milhões

13º – Botafogo

  • Reforços: 8
  • Valor gasto: R$ 24,273 milhões

14º – Athletico Paranaense

  • Reforços: 5
  • Valor gasto: R$ 23,292 milhões

15º – Vitória

  • Reforços: 12
  • Valor gasto: R$ 19,357 milhões

16º – Coritiba

  • Reforços: 15
  • Valor gasto: R$ 15 milhões

17º – Remo

  • Reforços: 18
  • Valor gasto: R$ 10,293 milhões

18º – Mirassol

  • Reforços: 18
  • Valor gasto: R$ 9,370 milhões

19º – Corinthians

  • Reforços: 7
  • Valor gasto: R$ 4,898 milhões

20º – Chapecoense

  • Reforços: 14
  • Valor gasto: não divulgado

Total geral da janela:

  • 158 contratações
  • R$ 1,645 bilhão investidos pelos clubes da Série A
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
