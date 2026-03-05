Remo contrata mais que todos na Série A e gasta menos que quase todos Mesmo com 19 reforços, Leão investiu pouco mais de R$ 10 milhões; no outro extremo, Flamengo ultrapassou R$ 340 milhões em apenas três contratações Igor Wilson 05.03.26 20h58 Vitor Bueno foi uma das 'pechinchas' do Leão nesta temporada (Igor Mota/O Liberal) Enquanto a janela de transferências da Série A foi marcada por cifras cada vez mais altas, um dado chama atenção quando se observa a movimentação do Leão nesse retorno à elite nacional após mais de três décadas. O clube paraense foi a equipe que mais contratou jogadores para a temporada, ao mesmo tempo que foi uma das que menos gastaram. Ao todo, foram 19 reforços, mas com um investimento relativamente baixo se comparado ao restante da elite nacional, pouco mais de R$ 10 milhões. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com dados da plataforma Gato Mestre, do portal Globo Esporte, o clube paraense desembolsou R$ 10,293 milhões para montar o elenco. Mesmo liderando em número de contratações, o Leão Azul aparece entre os que menos gastaram na competição, ficando à frente apenas de dois clubes: Mirassol, que investiu R$ 9,370 milhões em 18 reforços, e o Corinthians, que gastou R$ 4,898 milhões em sete jogadores — número reduzido também pelo período em que o clube paulista esteve sob transfer ban. A Associação Chapecoense de Futebol também realizou 14 contratações, mas não divulgou oficialmente os valores investidos. VEJA MAIS Tchamba é apresentado no Remo e se coloca pronto para estrear Zagueiro camaronês chega após quatro temporadas em Portugal e aguarda decisão da comissão técnica para possível estreia contra o Fluminense Condé estreia no Remo com desafio máximo: um Re-Pa valendo o título Novo técnico azulino nunca disputou o clássico quando comandou o Paysandu e terá final estadual como primeiro grande teste em Belém Muito por pouco Leo Picco foi a contratação mais cara do leão, R$ 3,2 milhões (Remo) O cenário cria uma espécie de contraste curioso dentro do mercado nacional. Enquanto alguns clubes fazem compras pontuais por valores estratosféricos, o Leão seguiu caminho oposto: foi ao mercado como quem percorre uma feira popular, enchendo a sacola com várias peças sem estourar o orçamento. A contratação mais cara foi o argentino Leo Picco, por R$ 3,2 mi. Veja as contratações do Leão: Goleiro: Ivan Zagueiros: Léo Andrade, Thalisson, Marllon e Tchamba. Lateral-direito: João Lucas Lateral-esquerdo: Braian Cufré Volantes/meias: Picco, Zé Wellison, Zé Ricardo, Patrick de Paula, Patrick, Catarozzi, Pikachu e Vitor Bueno. Atacantes: Alef Manga, Carlinhos, Jajá e Rafael Monti. A analogia ajuda a entender a lógica da montagem do elenco azulino. Muitos produtos, preço baixo no total. No contexto da Série A atual, o clube paraense aparece como uma exceção em um campeonato cada vez mais marcado por investimentos pesados. O abismo financeiro da Série A No outro extremo da lista está o poderoso Flamengo, líder absoluto em gastos. O clube carioca, que recentemente demitiu Filipe Luís e anunciou Leonardo Jardim como técnico, desembolsou R$ 341,4 milhões em apenas três contratações: o zagueiro Vitão, o goleiro Andrew e o meio-campista Lucas Paquetá. Logo atrás aparece o Palmeiras, que investiu R$ 192,1 milhões em dois nomes: Marlon Freitas e Jhon Arias. O Cruzeiro completa o pódio dos maiores investimentos, com R$ 174,1 milhões distribuídos em cinco reforços, entre eles Matheus Cunha, Gerson e Bruno Rodrigues. A diferença ilustra o atual cenário financeiro do futebol brasileiro: clubes com poder de investimento muito elevado convivem com equipes que precisam montar seus elencos com planejamento e criatividade, como o Leão paraense. Gastos dos clubes da Série A na janela de transferências Dados: plataforma Gato Mestre, do Globo Esporte 1º – Flamengo Reforços: 3 Valor gasto: R$ 341,444 milhões 2º – Palmeiras Reforços: 2 Valor gasto: R$ 192,132 milhões 3º – Cruzeiro Reforços: 5 Valor gasto: R$ 174,141 milhões 4º – Fluminense Reforços: 5 Valor gasto: R$ 151,284 milhões 5º – Atlético Mineiro Reforços: 7 Valor gasto: R$ 133,285 milhões 6º – Vasco da Gama Reforços: 6 Valor gasto: R$ 122,068 milhões 7º – Grêmio Reforços: 6 Valor gasto: R$ 109,735 milhões 8º – Santos Reforços: 6 Valor gasto: R$ 93,507 milhões 9º – Bahia Reforços: 4 Valor gasto: R$ 79,115 milhões 10º – Bragantino Reforços: 5 Valor gasto: R$ 74,210 milhões 11º – Internacional Reforços: 7 Valor gasto: R$ 37,835 milhões 12º – São Paulo Reforços: 5 Valor gasto: R$ 29,926 milhões 13º – Botafogo Reforços: 8 Valor gasto: R$ 24,273 milhões 14º – Athletico Paranaense Reforços: 5 Valor gasto: R$ 23,292 milhões 15º – Vitória Reforços: 12 Valor gasto: R$ 19,357 milhões 16º – Coritiba Reforços: 15 Valor gasto: R$ 15 milhões 17º – Remo Reforços: 18 Valor gasto: R$ 10,293 milhões 18º – Mirassol Reforços: 18 Valor gasto: R$ 9,370 milhões 19º – Corinthians Reforços: 7 Valor gasto: R$ 4,898 milhões 20º – Chapecoense Reforços: 14 Valor gasto: não divulgado Total geral da janela: 158 contratações R$ 1,645 bilhão investidos pelos clubes da Série A Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . 