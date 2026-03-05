Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Condé estreia no Remo com desafio máximo: um Re-Pa valendo o título

Novo técnico azulino nunca disputou o clássico quando comandou o Paysandu e terá final estadual como primeiro grande teste em Belém

O Liberal
fonte

Condé vai ver pela primeira vez na carreira um Re-Pa de final de campeonato. (Reprodução / @leonardoconde.treinador)

A principal missão de Léo Condé no comando técnico do Remo é a disputa da Série A, competição em que o time ainda não venceu após quatro rodadas. Mas, assim que pisar em Belém, o novo comandante azulino terá que lidar com um desafio imediato: o Re-Pa. E não será qualquer clássico. Trata-se de uma decisão de título estadual, na qual o Remo chega em desvantagem. Na prática, Condé terá um verdadeiro batismo de fogo logo no primeiro ato à frente da equipe.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O histórico do treinador com o Paysandu poderia ajudá-lo a entender melhor o clássico, mas há um detalhe curioso: Condé nunca disputou um Re-Pa enquanto esteve no comando bicolor. Foram cerca de dez partidas à frente do Papão, nenhuma delas contra o maior rival.

Quando esteve mais perto do confronto, o Paysandu acabou eliminado na semifinal do Campeonato Paraense de 2019. Na ocasião, o treinador assistiu de longe ao Remo conquistar o título estadual daquele ano, na final contra o Independente de Tucuruí.

A trajetória de Condé no Paysandu começou no fim de março de 2019, quando comandou o time diante do Águia de Marabá. O último jogo foi na quinta rodada da Série C do Brasileiro, na derrota para o Boa Esporte. Durante sua passagem pelo clube, o treinador chegou perto de disputar o clássico por duas vezes, mas o confronto nunca aconteceu.

O destino, porém, reservou um cenário curioso: a estreia de Condé em um Re-Pa pode acontecer justamente do lado azulino — e em uma final de campeonato. Para ficar com o título, o Remo precisa reverter a desvantagem de um gol. Um empate ou nova derrota aumentaria a pressão logo no início do trabalho. Já uma vitória pode trazer confiança ao elenco e embalar a equipe para a sequência da Série A.

Em 2019, Condé chegou ao Paysandu para substituir João Brigatti. Agora, assume o Remo no lugar de Juan Carlos Osorio. Apesar de os contextos serem diferentes, a missão tem um ponto em comum: recuperar uma equipe que vive momento de desconfiança por parte da torcida.

VEJA MAIS

image Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso
Punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão.

image Remo anuncia Léo Condé como novo treinador
O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista

image Flávio Garcia inicia preparação do Remo e diz ter 'alguma ideia' para a final do Parazão
Flávio Garcia também destacou a postura do elenco nos primeiros dias de preparação para a decisão

E é justamente nesse cenário que o treinador, mesmo sem experiência no clássico, pode fazer a diferença. Léo Condé construiu uma carreira marcada por resultados expressivos em diferentes clubes do futebol brasileiro.

Aos 47 anos, o novo técnico do Remo soma dois acessos à Série A (com Vitória e Ceará), um título da Série B (Vitória), um bicampeonato maranhense (Sampaio Corrêa), além de conquistas estaduais na Bahia (Vitória), em Alagoas (CRB) e no Ceará (Ceará). Também levantou a Copa Rio com o Nova Iguaçu.

Se vencer o Paysandu por dois ou mais gols de diferença, Condé poderá acrescentar mais uma taça estadual à sua galeria. Junto a ele, chegam ao Clube do Remo os auxiliares técnicos Renato Negrão e Felipe Suriani, além do preparador físico Diego Mura.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

re-pa do parazão

futebol paraense

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Condé estreia no Remo com desafio máximo: um Re-Pa valendo o título

Novo técnico azulino nunca disputou o clássico quando comandou o Paysandu e terá final estadual como primeiro grande teste em Belém

05.03.26 17h01

Futebol

Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso

Punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão.

05.03.26 12h29

CHEGOU!

Remo anuncia Léo Condé como novo treinador

O nome de Condé ganhou força nos bastidores após uma reviravolta nas tratativas conduzidas pela diretoria remista

04.03.26 22h11

DECISÃO

Flávio Garcia inicia preparação do Remo e diz ter 'alguma ideia' para a final do Parazão

Flávio Garcia também destacou a postura do elenco nos primeiros dias de preparação para a decisão

04.03.26 19h19

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPORTES

Dá tempo? Veja como serão os primeiros dias de Léo Condé no Remo

Novo técnico azulino chega a Belém na sexta-feira (6) e terá menos de 48 horas para preparar o time para o clássico decisivo contra o Paysandu

05.03.26 8h05

Futebol

Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso

Punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão.

05.03.26 12h29

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Campeonato Inglês, Copa Sulamericana, Série A saudita e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira

05.03.26 7h00

Futebol

Defesa pessoal: Academias de Belém terão aulas gratuitas de Krav Maga para mulheres em março

Proposta é apresentar técnicas de Krav Maga aplicadas a situações de risco no cotidiano, como tentativas de assalto, agressões físicas e outras ameaças.

05.03.26 11h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda