Condé estreia no Remo com desafio máximo: um Re-Pa valendo o título

A principal missão de Léo Condé no comando técnico do Remo é a disputa da Série A, competição em que o time ainda não venceu após quatro rodadas. Mas, assim que pisar em Belém, o novo comandante azulino terá que lidar com um desafio imediato: o Re-Pa. E não será qualquer clássico. Trata-se de uma decisão de título estadual, na qual o Remo chega em desvantagem. Na prática, Condé terá um verdadeiro batismo de fogo logo no primeiro ato à frente da equipe.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O histórico do treinador com o Paysandu poderia ajudá-lo a entender melhor o clássico, mas há um detalhe curioso: Condé nunca disputou um Re-Pa enquanto esteve no comando bicolor. Foram cerca de dez partidas à frente do Papão, nenhuma delas contra o maior rival.

Quando esteve mais perto do confronto, o Paysandu acabou eliminado na semifinal do Campeonato Paraense de 2019. Na ocasião, o treinador assistiu de longe ao Remo conquistar o título estadual daquele ano, na final contra o Independente de Tucuruí.

A trajetória de Condé no Paysandu começou no fim de março de 2019, quando comandou o time diante do Águia de Marabá. O último jogo foi na quinta rodada da Série C do Brasileiro, na derrota para o Boa Esporte. Durante sua passagem pelo clube, o treinador chegou perto de disputar o clássico por duas vezes, mas o confronto nunca aconteceu.

O destino, porém, reservou um cenário curioso: a estreia de Condé em um Re-Pa pode acontecer justamente do lado azulino — e em uma final de campeonato. Para ficar com o título, o Remo precisa reverter a desvantagem de um gol. Um empate ou nova derrota aumentaria a pressão logo no início do trabalho. Já uma vitória pode trazer confiança ao elenco e embalar a equipe para a sequência da Série A.

Em 2019, Condé chegou ao Paysandu para substituir João Brigatti. Agora, assume o Remo no lugar de Juan Carlos Osorio. Apesar de os contextos serem diferentes, a missão tem um ponto em comum: recuperar uma equipe que vive momento de desconfiança por parte da torcida.

VEJA MAIS

E é justamente nesse cenário que o treinador, mesmo sem experiência no clássico, pode fazer a diferença. Léo Condé construiu uma carreira marcada por resultados expressivos em diferentes clubes do futebol brasileiro.

Aos 47 anos, o novo técnico do Remo soma dois acessos à Série A (com Vitória e Ceará), um título da Série B (Vitória), um bicampeonato maranhense (Sampaio Corrêa), além de conquistas estaduais na Bahia (Vitória), em Alagoas (CRB) e no Ceará (Ceará). Também levantou a Copa Rio com o Nova Iguaçu.

Se vencer o Paysandu por dois ou mais gols de diferença, Condé poderá acrescentar mais uma taça estadual à sua galeria. Junto a ele, chegam ao Clube do Remo os auxiliares técnicos Renato Negrão e Felipe Suriani, além do preparador físico Diego Mura.