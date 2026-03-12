Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Delegada e marido advogado são presos por uso ilícito de carro da Polícia Civil; entenda o caso

Wanessa Santana Martins Vieira e Renan Rachid Silva Vieira foram detidos nessa terça-feira (10) e liberados, por ordem da Justiça, um dia depois

Lívia Ximenes
fonte

Delegada Wanessa Santana Martins Vieira e advogado Renan Rachid Silva Vieira (Reprodução)

A delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) Wanessa Santana Martins Vieira e o marido, o advogado Renan Rachid Silva Vieira, foram presos, nessa terça-feira (10), por uso irregular de uma viatura da corporação. O casal foi detido por suspeita de peculato, ou seja, apropriação ou uso indevido de bem público. Sob ordem da Justiça, Wanessa e Renan foram liberados um dia depois.

VEJA MAIS

image Mãe é presa após exame detectar cocaína na urina da filha de 3 anos
Segundo a delegada Amanda Andrade, a mãe permaneceu foragida até ser localizada no início desta semana

image Delegada que perdeu 2 filhos em caso semelhante condena ataques à mãe após tragédia em Itumbiara
Após secretário Thales Naves Alves Machado matar os dois filhos e atirar contra si mesmo, Amanda Souza manifesta solidariedade à mãe das crianças e condena comentários machistas nas redes sociais

image Caso Orelha: Luísa Mell acompanha investigação e delegada rebate fake news
Delegacia de Proteção Animal esclarece apuração sobre morte do cão em Santa Catarina

O advogado foi flagrado dirigindo o veículo oficial na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, enquanto ia para o trabalho. O carro estava sob responsabilidade da delegada e era destinado ao uso dela. Segundo a corporação, a viatura estava sendo utilizada para fins pessoais.

Denúncias anônimas foram enviadas à Corregedoria da Polícia Civil em fevereiro deste ano, o que deu início à investigação. Conforme as informações repassadas ao órgão de segurança, uma viatura descaracterizada da PC estava sendo usada para finalidades particulares. O marido de Wanessa foi abordado durante uma blitz montada na avenida Antônio Carlos.

Os agentes da Polícia Civil identificaram o veículo com características parecidas às apontadas nas denúncias. Após darem ordem de parada, verificaram o carro e notaram que o condutor — Renan — não possuía vínculo com a corporação. O advogado foi conduzido e a viatura, apreendida.

Wanessa estava em casa e também foi abordada por agentes, que se dirigiram ao local durante a blitz. A delagada foi informada sobre o caso e presa em flagrante. A PC apreendeu o veículo e o levou à perícia técnica na Diretoria de Transportes do órgão.

Nessa quarta-feira (11), em audiência de custódia, o casal foi liberado provisoriamente pela Justiça. A juíza responsável pelo caso instaurou o pagamento de fiança no valor de R$ 5.673,50 para cada um. Wanessa e Renan já saíram da prisão e podem responder em liberdade.

De acordo com a polícia, Renan já estava sendo investigado por suspeitas de estelionato, agiotagem e ameça. Contra ele, há denúncias de falsificação de cheque, venda de imóvel penhorado e ameaças contra vítimas que cobravam valores ou tentavam resolver divergências comerciais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

delegada e marido presos

polícia civil

Minas Gerais
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Seleção brasileira lança camisa azul para a Copa com logo da marca de Michael Jordan

12.03.26 20h32

Brasil larga no Pré-Mundial de Basquete da China com dura derrota para campeã europeia Bélgica

11.03.26 13h38

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

AÇÃO

Repórter vira alvo de moção de repúdio por usar camiseta de Taylor Swift

Vereadores de Uberlândia criticaram jornalista da Globo por usar peça com montagem da cantora no lugar da imagem de Jesus Cristo

12.03.26 8h36

REVOLTA

Jovem que foi morta estrangulada durante assalto teve o celular trocado por pedras de crack

Ana Paula Viana Rodrigues, de 19 anos, foi morta por estrangulamento no depósito da loja em que trabalhava

11.03.26 17h08

BRASIL

Detento é morto com 160 golpes de estilete em presídio, em Santa Catarina

Segundo a investigação, três detentos participaram do crime e foram indiciados por homicídio duplamente qualificado

12.03.26 12h01

FRAUDE

Golpe do remédio para emagrecer: Anvisa alerta para venda falsa de medicamentos; saiba como evitar

Criminosos usam nome da agência para oferecer remédios para emagrecer e pedir pagamentos por telefone, e-mail e sites falsos

12.03.26 11h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda