Golpe do remédio para emagrecer: Anvisa alerta para venda falsa de medicamentos; saiba como evitar

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre um golpe envolvendo a venda de medicamentos, em que criminosos utilizam o nome da instituição para enganar empresas e cidadãos. Entre as abordagens identificadas estão ligações telefônicas, mensagens de WhatsApp, e-mails e até sites falsos que simulam páginas oficiais do governo.

Segundo a agência, uma das práticas mais recentes envolve a oferta de remédios para emagrecer, supostamente autorizados ou vendidos pela própria Anvisa. A instituição reforça que não comercializa medicamentos e que qualquer oferta feita em seu nome deve ser considerada suspeita.

VEJA MAIS

Além de atingir consumidores, os criminosos também têm como alvo empresas que possuem processos em análise na agência. Nesses casos, os golpistas entram em contato se passando por servidores ou diretores da instituição e pedem pagamentos para agilizar ou resolver pendências administrativas. De acordo com a Anvisa, alguns empresários acabam realizando o pagamento acreditando que a cobrança é legítima.

Em determinados casos, dias depois, o processo realmente é aprovado, o que reforça a falsa impressão de que a taxa teria sido necessária. A agência esclarece, porém, que isso ocorre porque os golpistas monitoram os processos públicos disponíveis no site da Anvisa e sabem o prazo médio de análise.

🚫 Outra modalidade do golpe envolve a criação de páginas falsas na internet que imitam portais governamentais. Nessas plataformas, criminosos anunciam medicamentos para emagrecimento e utilizam o nome da agência para dar aparência de credibilidade à venda. A Anvisa destaca que não participa da comercialização de produtos e que não autoriza vendas diretas ao consumidor em seu nome.

Veja como se proteger do golpe

A agência orienta que cidadãos e empresas adotem algumas medidas de segurança para evitar cair nesse tipo de fraude:

Não clicar em links enviados por e-mail, mensagens ou redes sociais que ofereçam medicamentos em nome da Anvisa

Verificar sempre o endereço do site acessado; o portal oficial da agência é www.gov.br/anvisa

Não realizar pagamentos solicitados por telefone, e-mail ou aplicativos de mensagem

Denunciar publicações suspeitas nas redes sociais

Entrar em contato com os canais oficiais da agência em caso de dúvidas

A Anvisa também recomenda que qualquer tentativa de fraude seja denunciada à própria instituição para que o caso possa ser investigado.

A agência esclarece ainda que todas as taxas cobradas pela Anvisa são pagas por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU) ou pelos sistemas oficiais da instituição. Segundo o órgão, nunca são solicitados depósitos bancários ou transferências via Pix diretamente a empresas ou cidadãos. Quando existe algum débito, o interessado é informado por meio de comunicação oficial ou publicação no Diário Oficial da União (DOU).