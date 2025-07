Celular toca e ninguém atende? Saiba o que são as 'ghost calls' e os riscos do golpe

Você já atendeu uma ligação de número desconhecido, disse "alô" e ninguém respondeu? Em seguida, a chamada caiu? Situações como essa têm se tornado cada vez mais comuns e, apesar de parecerem inofensivas, podem esconder uma ameaça: as chamadas fantasmas, também conhecidas como "ghost calls".

📞 Essas ligações mudas geralmente duram poucos segundos e são feitas por sistemas automáticos usados por golpistas. O objetivo é simples: descobrir se o número de telefone está ativo. Se alguém atende, o sistema identifica o número como "válido" e o adiciona a uma base de possíveis vítimas para fraudes futuras.

Como funciona o golpe?

O golpe ocorre em etapas:

Validação do número: robôs ligam para milhares de celulares aleatoriamente;

Teste de atividade: se alguém atende (mesmo sem falar), o sistema confirma que o número está em uso;

Coleta de informações: ao ouvir a voz, os criminosos podem tentar identificar se a pessoa é idosa, mulher, jovem, etc.;

Contato posterior: com o número validado, os golpistas podem ligar novamente se passando por bancos, operadoras ou até parentes, em tentativas de golpe.

Segundo especialistas em segurança digital, ao atender e falar "alô", a sua voz ainda pode ser analisada e usada para direcionar tentativas de fraude personalizadas. Isso porque os criminosos podem adaptar o golpe ao perfil da vítima, seja jovem ou idoso, aumentando as chances de sucesso.

Como se proteger?

A principal orientação é não atender chamadas de números desconhecidos. Caso atenda e perceba que ninguém responde, desligue imediatamente. Evite dizer qualquer coisa e não interaja com a chamada.

Veja outras recomendações:

Bloqueie números suspeitos;

Denuncie as ligações à Anatel ou aos órgãos de defesa do consumidor;

ou aos órgãos de defesa do consumidor; Não forneça dados pessoais ou bancários por telefone, mesmo que o contato pareça confiável;

Use aplicativos de bloqueio de chamadas para evitar spam e números automatizados.

Como denunciar ghost calls para a Anatel?

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disponibiliza canais para que consumidores possam registrar reclamações e denúncias sobre chamadas indevidas, inclusive as chamadas fantasmas.

Através do aplicativo Anatel Consumidor, disponível gratuitamente para Android e iOS, é possível registrar e acompanhar denúncias diretamente pelo celular ou tablet. A central de atendimento 1331 também recebe as reclamações. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h (dias úteis). A ligação é gratuita de qualquer localidade do país.

A Anatel encaminha a reclamação para a operadora, que tem até 10 dias corridos para responder. O canal também recebe denúncias sobre exploração irregular de serviços de telecomunicação.

Como bloquear números no celular?

Bloquear números que fazem ghost calls é uma forma eficiente de evitar novos incômodos. Veja como fazer:

📱 No iPhone:

Abra o app “Telefone” e vá até a aba “Recentes”;

Toque no ícone de informação (i) ao lado do número que deseja bloquear;

Role até o final da tela e selecione “Bloquear este Chamador”.

📱 No Android:

Acesse o app “Telefone”;

Toque no menu ou nas configurações (ícone de três pontos ou engrenagem);

Vá em “Bloquear números” e adicione o número desejado.