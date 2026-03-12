Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Detento é morto com 160 golpes de estilete em presídio, em Santa Catarina

Segundo a investigação, três detentos participaram do crime e foram indiciados por homicídio duplamente qualificado

Gabrielle Borges
fonte

Os envolvidos foram identificados e permanecem sob investigação das autoridades penitenciárias. (Foto: Freepik)

Um detento, identificado como Ramon de Oliveira Machado, de 31 anos, foi brutalmente assassinado com 160 golpes de estilete dentro do Presídio Regional de Araranguá, em Santa Catarina. O inquérito da Polícia Civil de SC (PCSC) foi concluído nesta terça-feira (10).

Segundo a investigação, três detentos participaram do crime e foram indiciados por homicídio duplamente qualificado, considerando motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Além disso, os suspeitos responderão por fraude processual, por terem destruído provas relacionadas ao ataque.

VEJA MAIS

image Detento morre após ser picado por escorpião; saiba o que fazer caso seja atingido
Pedro Henrique morreu no dia 23 de julho por conta do ataque do animal peçonhento; animais estão cada vez mais presente no meio urbano: saiba o que fazer caso seja picado e quais os primeiros sintomas


image Cristian Cravinhos fala sobre relacionamento gay retratado em ‘Tremembé’
Condenado pela morte dos pais de Suzane von Richthofen, ele se relacionou com outro detento enquanto esteve encarcerado


image Após matar policial penal, detento usa farda da vítima para fugir de hospital
Detento estava internado sob escolta em hospital quando matou o agente e tentou escapar disfarçado com a farda da vítima


 

De acordo com a Polícia Civil de SC, Romário havia assumido a autoria do crime logo após o assassinato, mas manteve silêncio durante o depoimento formal na delegacia. As investigações, no entanto, confirmaram que ele não agiu sozinho.

Entenda o caso

De acordo com o inquérito, Ramon de Oliveira Machado estava jogando baralho na entrada do alojamento, onde também estavam outros 27 detentos, quando o ataque começou. Antes da agressão, os três suspeitos se dirigiram aos fundos do alojamento e tiveram uma breve conversa. Em seguida, retornaram ao local onde a vítima estava.

Os envolvidos foram identificados pelos apelidos Ceifador, Fantasma (Jean) e RomárioNesse momento, Ceifador desferiu o primeiro golpe, atingindo o rosto de Ramon, seguido por outro golpe na nuca. Ramon tentou escapar, correndo em direção a uma das camas do alojamento, mas foi alcançado e atacado repetidamente pelos detentos, recebendo ao todo 160 perfurações.

O delegado responsável pelo caso, Jorge Ghiraldo, afirmou que o laudo pericial e os depoimentos confirmaram que os ataques foram realizados com estiletes improvisados.

Tentativa de ocultar provas

Após o assassinato, segundo a investigação, Romário arrastou o corpo até o banheiro do alojamento, onde teria lavado a vítima com água sanitária. Em seguida, jogou as roupas e os estiletes usados no crime no vaso sanitário, dificultando a recuperação das provas.

Os envolvidos permanecem sob investigação das autoridades penitenciárias.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

polícia

detento morre em prisão
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil larga no Pré-Mundial de Basquete da China com dura derrota para campeã europeia Bélgica

11.03.26 13h38

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

resultado

Seleção feminina joga mal e perde da Venezuela pela 1ª vez em jogo parado por raios e trovões

De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado

04.03.26 21h52

MAIS LIDAS EM BRASIL

AÇÃO

Repórter vira alvo de moção de repúdio por usar camiseta de Taylor Swift

Vereadores de Uberlândia criticaram jornalista da Globo por usar peça com montagem da cantora no lugar da imagem de Jesus Cristo

12.03.26 8h36

FRAUDE

Golpe do remédio para emagrecer: Anvisa alerta para venda falsa de medicamentos; saiba como evitar

Criminosos usam nome da agência para oferecer remédios para emagrecer e pedir pagamentos por telefone, e-mail e sites falsos

12.03.26 11h25

TRANSFOBIA

Erika Hilton pede ao MP investigação e prisão de Ratinho por transfobia

Deputada acionou o Ministério Público de São Paulo após declarações do apresentador sobre sua eleição para a Comissão da Mulher da Câmara

12.03.26 8h18

REVOLTA

Jovem que foi morta estrangulada durante assalto teve o celular trocado por pedras de crack

Ana Paula Viana Rodrigues, de 19 anos, foi morta por estrangulamento no depósito da loja em que trabalhava

11.03.26 17h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda