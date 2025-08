Após matar policial penal, detento usa farda da vítima para fugir de hospital

Câmeras de segurança registraram o momento em que um detento, suspeito de matar um policial penal dentro de um hospital em Minas Gerais, tentou fugir usando a farda da vítima. O crime ocorreu na madrugada de domingo (3), enquanto o agente realizava a escolta do preso.

O caso aconteceu no Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte. O suspeito, identificado como Shaylon Cristian Ferreira Moreira, de 24 anos, é detento do Presídio Inspetor José Martinho Drummond, localizado em Ribeirão das Neves. Ele estava internado no hospital, sob escolta, desde o dia 27 de julho, para tratamento de saúde.

Segundo as investigações, ao pedir para ir ao banheiro, Shaylon foi acompanhado pelo policial penal Euler Oliveira Pereira Rocha, de 42 anos. Dentro do local, o detento entrou em luta corporal com o agente, tomou sua arma e efetuou dois disparos. A vítima foi atingida na nuca e no tórax, morrendo no local.

Após o crime, o suspeito vestiu a farda do policial na tentativa de se disfarçar e fugir do hospital. Ainda de acordo com a polícia, ele pediu a uma pessoa que solicitasse um carro de aplicativo. No entanto, horas depois, foi capturado por agentes de segurança, que interceptaram o veículo e deram ordem de parada ao motorista.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) lamentou o ocorrido e informou que instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente o episódio.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)