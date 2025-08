Preso por agredir mulher com 60 socos, ex jogador denuncia violência na cadeia

O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, preso por agredir a namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador em um condomínio de Natal (RN), registrou uma denúncia de agressão por parte de agentes penitenciários. Segundo o relato, ele teria sido alvo de murros, chutes, cotoveladas e spray de pimenta na Cadeia Pública de Ceará-Mirim, para onde foi transferido na última sexta-feira (1).

Ainda segundo o depoimento, os agentes penais disseram que Igor havia “chegado no inferno” e o aconselharam a se matar.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Plantão da Zona Norte de Natal na noite da sexta-feira. A defesa de Igor havia solicitado que ele fosse mantido em uma cela isolada por questões de segurança, mas, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), a unidade para onde foi transferido não dispõe de celas individuais.

VEJA MAIS

Sobre o caso

Igor foi preso em flagrante no dia 26 de julho, após as agressões serem registradas por câmeras de segurança do condomínio. Durante a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Até a transferência, ele estava detido no centro de triagem da Seap.

A vítima, de 35 anos, passou por uma cirurgia de reconstrução facial também na sexta-feira (1). O procedimento, segundo o Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), teve como objetivo restaurar a forma e a função do rosto, gravemente afetado pelas múltiplas fraturas no rosto e no maxilar. A cirurgia durou mais de sete horas e a recuperação completa deve levar pelo menos um mês e meio, conforme informaram os médicos.

No momento do crime, a vítima não conseguia falar e comunicou-se por meio de um bilhete entregue à polícia. “Eu sabia que ele ia me bater. Então, não saí do elevador. Ele começou a me bater e disse que ia me matar”, escreveu.

Segundo a Polícia Civil, Igor Eduardo Cabral deve responder por tentativa de feminicídio.

Como denunciar

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelos seguintes canais:

Polícia Militar: 190 (emergências)

Polícia Civil: 181 (denúncias anônimas)

Central de Atendimento à Mulher: 180 – O serviço recebe denúncias, encaminha os relatos aos órgãos competentes e orienta vítimas sobre onde buscar atendimento e proteção.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia