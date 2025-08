Brasil vira sobre a Eslovênia e garante medalha de bronze na Liga das Nações de vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou, neste domingo (03/08), o terceiro lugar da Liga das Nações. No último jogo da seleção brasileira no campeonato, em Ningbo, na China, o time verde e amarelo levou a melhor contra a Eslovênia, vencendo a partida por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/20, 25/23 e 25/19.

Veja mais

Os eslovenos abriram o placar no primeiro set e se mantiveram à frente durante a maior parte da parcial. Apesar da disputa apertada, os brasileiros pareciam ainda abalados pela derrota para a Polônia na semifinal, no sábado, e os europeus levaram a melhor por 25/23.

No segundo set, os brasileiros dominaram, mas a seleção eslovena não deu descanso. A parcial terminou com apenas cinco pontos de diferença para a equipe comandada pelo técnico Bernardinho, que venceu por 25 a 20.

Uma sequência de erros do Brasil deu uma vantagem de cinco pontos para a Eslovênia na terceira parcial. A seleção brasileira só voltou a reagir após o nono ponto dos adversários. A parcial acirrada terminou em 25/23 para os brasileiros, que virou o placar sobre os europeus.

A Eslovênia abriu o quarto set, mas o Brasil reagiu e manteve a vantagem sobre os adversários. Quando alcançou os 16 pontos, a seleção brasileira tinha uma vantagem de cinco sobre o adversário, já sem o ritmo do início da partida. A parcial terminou com o Brasil novamente levando a melhor, com 25/19.

Com 18 pontos, Alan foi o maior pontuador do Brasil, sendo 16 de ataque, 1 de bloqueio e 1 de saque.