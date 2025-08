Paysandu pega o Furacão com a esperança de surpreender mais uma vez em Curitiba

O segundo turno da Série B começa neste domingo (3) para o Paysandu com um desafio de peso: enfrentar o Athletico-PR, fora de casa, às 18h30, na Ligga Arena, pela 20ª rodada do campeonato. Em 17º lugar, com 20 pontos, o Papão entra em campo mirando mais do que a manutenção da invencibilidade de oito partidas — o time quer vencer e convencer, como fez no encerramento da primeira metade do campeonato, e transformar a luta contra o rebaixamento em algo maior que a luta contra o rebaixamento.

Apesar da sequência sem derrotas, o time comandado por Claudinei Oliveira ainda não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento. O empate em casa por 1 a 1 com o Athletic-MG, na última rodada, impediu o salto na tabela. Mesmo assim, o desempenho coletivo desde a chegada do técnico e dos reforços — foram dez nomes ao todo — é animador. A equipe mudou de postura, passou a competir melhor e deu sinais de que pode brigar em outra parte da tabela. O segundo turno é visto como uma nova chance.

Para o confronto em Curitiba, o Papão não terá o atacante Marlon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, ganha os retornos do zagueiro argentino Joaquín Novillo, que cumpriu suspensão na última partida, e do volante Leandro Vilela, ausente pelo mesmo motivo na rodada passada. A tendência é que Claudinei mantenha a base da equipe que vem atuando, com Gabriel Mesquita no gol e um trio ofensivo formado por Vinni Faria, Diogo Oliveira e Garcez, novo xodó da torcida bicolor. Rossi ainda é dúvida, mas se estiver em condições, deve ser o titular.

Do outro lado, o Furacão busca retomar o caminho das vitórias. O time paranaense empatou na última rodada da Série B com o América-MG (2 a 2, fora de casa) e vem de derrota para o São Paulo, por 2 a 1, na Copa do Brasil. A equipe ocupa a 10ª colocação, com 25 pontos, algo bem abaixo das expctativas no início da temporada. O técnico Odair Hellmann não tem baixas e deve repetir a escalação das últimas duas partidas.

O Paysandu chega pressionado pela tabela, mas com a confiança renovada por uma sequência que mostra evolução. O desafio agora é transformar boas atuações em vitórias, mesmo longe de Belém, e dar mais um passo rumo à recuperação definitiva na competição. Nos bastidores, o time acredita que seja possível surpreender, mais uma vez, em Curitiba, mas dessa vez contra o Furacão.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro Série B – 20ª rodada

Data: 03/08 (domingo)

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Arbitragem: Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Prováveis escalações:

Athletico-PR: Santos; Belezi, Habraão e Léo; Riquelme, Benavídez, Patrick, Dudu Kogitzki (Mendonza) e Fernando; Giuliano (Zapelli); Alan Kardec (Viveros). Técnico: Odair Hellmann.

Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Thalisson Gabriel, Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Ronaldo Henrique e Denner; Vinni Faria, Diogo Oliveira e Garcez. Técnico: Claudinei Oliveira.