AABB promove Jornada Esportiva Estadual em Ananindeua, na Grande Belém

Este sábado (2) é de prática de modalidades esportivas e de confraternização para dirigentes e integrantes da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), com a realização da Jornada Esportiva Estadual dos Funcionários do Banco do Brasil na sede desse clube social no Município de Ananindeua, na Grande Belém. A programação se dá mediante a parceria da Diretoria da AABB e a Federação das AABBS (FENAABBs) e conta com uma série de modalidades esportivas para o quadro funcional das agências da instituição bancária em municípios do Estado do Pará.

Este ano, os jogos envolvem as modalidades de futebol, voleibol feminino, beach tênis misto, tênis de mesa (masculino e feminino), vôlei de areia 4 x 4 misto. As competições são disputadas desde o começo da manhã deste sábado (2) na sede campestre da AABB, na rodovia BR-316, Km 07, no bairro Levilândia, em Ananindeua que integra a Região Metropolitana de Belém.

Para a realização da Jornada Esportiva Estadual, a sede campestre passou por um processo de reestruturação a fim de também possibilitar um melhor atendimento a todos os associados que frequentam esse espaço. Os jogos são acompanhados pela presidente da AABB, Tânia Barbosa, e Pedro Paulo, representante da FENAABBs.

A Jornada Esportiva Estadual dos Funcionários do Banco do Brasil é realizada anualmente, com foco na confraternização dos profissionais que atuam nas agências do BB e como ação estratégia para incentivar a prática diária de esporte como fator de manutenção da saúde. Na abertura da programação, dirigentes e integrantes da AABB se reuniram no espaço do restaurante da sede campestre desse clube social tradicional do Pará.