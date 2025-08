FPF dobra investimento no programa Realiza e amplia apoio ao futebol amador em 2025

A Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou, nesta semana, a segunda edição do programa FPF Realiza, que terá um investimento de R$ 600 mil em 2025 — o dobro do valor destinado em 2024. O recurso será aplicado em ligas municipais por meio de edital público, com o objetivo de ampliar o calendário de jogos, estruturar competições e incentivar o futebol amador em diferentes regiões do Pará.

Na edição anterior, o programa atendeu 97 ligas, com repasse de R$ 300 mil. Para este ano, além das ligas, a FPF incluirá clubes amadores que participam das competições oficiais de base da entidade. Ao todo, 40 agremiações receberão 30 bolas oficiais cada, como forma de apoio material.

Segundo a FPF, a medida visa dar suporte direto às entidades que atuam na formação de atletas e na manutenção do futebol comunitário no estado. O presidente da federação, Ricardo Gluck Paul, ressaltou a importância da iniciativa e a transparência do processo.

VEJA MAIS

“Um edital democrático para as ligas, apoio material direto para os clubes de base. Isso só é possível porque temos uma FPF sólida, articulada e financeiramente responsável”, afirmou.

O vice-presidente da FPF, Ricardo Oliveira, reforçou o papel do futebol amador para o desenvolvimento social nas comunidades paraenses. “O futebol amador é mais que competição: é identidade, cultura e esperança em cada canto do Pará. Com o FPF Realiza, estamos irrigando essas raízes com ações concretas”, declarou.

De acordo com a entidade, em 2024, a FPF realizou mais de mil jogos nas categorias de base, compondo o maior calendário formativo já organizado pela federação. A expectativa é que o novo investimento amplie ainda mais o alcance das competições e incentive a participação de novos atletas.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)