FPF anuncia novo investimento para impulsionar o futebol feminino do Pará

O futebol feminino no Pará vai receber um reforço importante. A Federação Paraense de Futebol (FPF), em articulação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou que garantiu um novo repasse de verba para ampliar a estrutura da modalidade no estado. A informação foi divulgada nesta semana, durante agenda na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Com o investimento, a FPF pretende aumentar o número de competições locais, capacitar profissionais como árbitras e delegadas e criar mais oportunidades para clubes e atletas. O objetivo é fortalecer a base e dar continuidade ao processo de interiorização da modalidade.

O número de torneios femininos organizados pela federação paraense saltou de três, em 2022, para oito em 2024. O número de jogos mais que dobrou no mesmo período, passando de 76 para 219 partidas. A expectativa é realizar 12 competições ainda neste ano, número quatro vezes maior que o registrado em 2022.

Clubes tradicionais como Remo, Paysandu e Tuna Luso têm marcado presença nas divisões nacionais. Neste ano, Remo e Paysandu disputaram juntos a Série B do Campeonato Brasileiro Feminino pela primeira vez, enquanto a Tuna entrou em campo na Série C. Nas categorias de base, o estado também tem sido representado com regularidade nos campeonatos Sub-17 e Sub-20.

O avanço também vem sendo puxado por clubes do interior, como Cabanos, Tiradentes e Gavião Kyikatejê, que têm intensificado a participação nas disputas regionais.

A diretora de futebol feminino da FPF, Bel Luna, é uma das responsáveis por esse movimento de expansão. Segundo a entidade, ela tem liderado ações voltadas à descentralização do calendário e à qualificação de profissionais da área.

O presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, foi quem anunciou a conquista do novo recurso, ao lado de Aline Pellegrino, gerente de competições da CBF. Ex-capitã da seleção brasileira, Aline atua hoje como uma das principais articuladoras da CBF para o desenvolvimento do futebol feminino no país.

“Essa verba é fruto de uma articulação sólida com a CBF e do reconhecimento ao nosso trabalho. A Federação Paraense tem liderado com responsabilidade e visão o fortalecimento do futebol feminino no Pará”, destaca o presidente Ricardo Gluck Paul.