Remo, Paysandu e Tuna são eliminados na segunda fase da Copa do Brasil Feminina; veja

A Copa do Brasil Feminina chegou ao fim para as três equipes paraenses. Na segunda fase do torneio, Remo, Paysandu e Tuna Luso foram eliminados após perderem seus confrontos nas oitavas de final.

A Tuna foi a primeira equipe paraense a entrar em campo. Na terça-feira (10), a Águia Guerreira visitou o Botafogo-RJ, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em busca de uma vaga nas quartas de final. No tempo normal, os times empataram por 1 a 1, e a decisão foi para os pênaltis.

Na disputa, o time cruzmaltino desperdiçou duas cobranças, e o Botafogo venceu por 4 a 3, garantindo a vaga na próxima fase. Com isso, a Tuna agora aguarda o início do Campeonato Paraense, já que também foi eliminada do Campeonato Brasileiro A3.

VEJA MAIS

Outro que levou a decisão para os pênaltis foi o Remo. Na quarta-feira (11), no Mangueirão, contra o Operário-MT, as meninas do Leão Azul também empataram por 1 a 1 no tempo normal e disputaram a vaga nas penalidades máximas.

No entanto, a equipe feminina do Fantasma não desperdiçou nenhuma cobrança e venceu por 4 a 2, avançando às quartas de final.

Já o time feminino do Paysandu foi goleado pelo Atlético-MG na última quarta-feira (11). A partida foi disputada na Arena Gregorão, em Contagem, Minas Gerais. Karen Cristina (2x), Luana Índia e Rayla marcaram os gols que garantiram a classificação da equipe mineira para a próxima fase do torneio.

Agora, a dupla Re-Pa volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro A2, que está na fase final da primeira etapa. Na última colocação do Grupo B, o Remo tenta escapar do rebaixamento e enfrentará o Mixto-MT na última rodada, no próximo sábado (14), no Estádio do Souza, em Belém.

O Papão, por sua vez, não corre risco de rebaixamento e receberá o Rio Negro-RR — equipe que ainda pode decretar o rebaixamento do Leão Azul.