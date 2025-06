'Espero que nos olhem como favorito em todas as competições', alerta Arthur Elias

A medalha de prata nas Olimpíadas de Paris-2024 e as recentes vitórias em amistosos contra as poderosas seleções dos Estados Unidos e Japão colocaram a esquadra brasileira feminina de futebol em um novo patamar, na visão do técnico Arthur Elias. Segundo o treinador, as rivais têm de respeitar mais a equipe verde e amarela daqui para frente.

"Eu espero que olhem para o Brasil como favorito em todas as competições, porque nós vamos realmente entrar fortes em qualquer torneio", afirmou, cheio de confiança com o grupo de 23 atletas convocada para amistoso com a França e a disputa da Copa América.

"Eu entendo que a Copa América será uma oportunidade de melhorarmos a nossa eficiência na organização ofensiva e trazer um crescimento para a seleção. Alguns adversários na América do Sul marcam mais individual para o setor e eu acho isso ótimo", avaliou. "Quanto mais cenários diferentes a jogadora tem, mais recursos ela desenvolve, tanto de tática individual quanto daquilo que interessa para a seleção brasileira jogar de forma organizada, que é a tática coletiva."

Em coletiva após a convocação desta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, Arthur Elias respondeu tudo e mostrou-se empolgado com a fase da seleção. O treinador foi questionado sobre questões mentais das atletas e garantiu que vai impor esse tipo de trabalho na equipe nacional também.

"É um esporte coletivo em que as jogadoras não estão conosco todos os dias, então essa missão em relação à saúde mental é mais dos clubes, e eu vejo que eles estão mais preocupados com isso", alertou. "Na seleção brasileira a gente vai estar atento a isso. O meu trabalho envolve muito essa preparação mental, esse estado de jogo, o ambiente que favoreça a atleta a se sentir bem, ser quem ela é em todos os aspectos", disse.

Arthur Elias ainda foi enfático ao dizer que a mentalidade de suas comandadas foi testada de todas as maneiras nos últimos amistosos e que a equipe passou com louvor no quesito, mostrando-se bastante focada e concentrada.

"Nessas últimas três vitórias, em uma a gente abriu 3 a 0, no primeiro jogo contra o Japão, mas nas outras duas (novamente contra as japonesas e diante dos Estados Unidos) ganhamos de virada. O time não tem sentido muito os momentos em que o adversário está melhor na partida e tem se comportado bem em uma situação de gol."

O treinador ainda reforçou a importância de ter um bom ambiente dentro do grupo e explicou como isso reflete nos resultados. "É visível que as atletas têm jogado com muita confiança. O ambiente, para mim, é algo determinante. Desde que eu cheguei na seleção, falei sobre investir no nosso ambiente, investir na nossa mentalidade", revelou.

E foi além, ainda prevendo melhoras: "O nosso objetivo é muito grande e a gente precisa continuar evoluindo em todos os aspectos, trazendo mais consistência, como essas vitórias mostraram. Essa fase com mais treinamentos, mais tempo junto, será importante para crescer ainda mais", afirmou.