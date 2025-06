Athletico vive crise e encara o Remo pressionado e cheio de desfalques

Derrotado em casa na última rodada e longe das expectativas traçadas no início da temporada, o Athletico Paranaense chega pressionado para enfrentar o Remo, no próximo sábado, às 18h30, na Ligga Arena. A equipe rubro-negra foi superada pelo Atlético Goianiense por 1 a 0, resultado que agravou ainda mais a fase instável do time, que soma apenas uma vitória nos últimos sete jogos e ocupa a modesta 12ª colocação na Série B, com 14 pontos.

O cenário atual contrasta com o planejamento feito após o rebaixamento em 2024, quando o clube projetava uma campanha sólida, mirando o retorno à elite. No entanto, ao invés de brigar na parte de cima da tabela, o Furacão se vê ameaçado pela proximidade com a zona de rebaixamento — são apenas cinco pontos de vantagem em relação ao Criciúma, que abre o Z-4, e seis de distância para o Coritiba, último time no G-4.

A pressão não se restringe aos resultados. O Athletico também sofre com uma série de desfalques. Para o confronto contra o Leão, o técnico Odair Hellmann, suspenso por acúmulo de cartões, será ausência no banco de reservas. O volante Felipinho e o meia Zapelli, que estavam pendurados, também cumprirão suspensão automática após receberem o terceiro cartão amarelo na última rodada.

O departamento médico também está movimentado. Os atacantes Isaac, Velasco e Julimar seguem fora, em tratamento de lesões, assim como os laterais-direitos Dudu e Palacios. O meio-campista Patrick, que ficou fora da última partida por desconforto muscular, será reavaliado durante a semana. Ao todo, são pelo menos oito baixas que dificultam ainda mais o trabalho da comissão técnica.

A instabilidade do Furacão vem desde o início do ano. No Campeonato Paranaense, a equipe foi eliminada pelo Maringá e não conseguiu apresentar o futebol esperado. Agora, vê a pressão da torcida aumentar diante da sequência negativa na Série B. Um novo tropeço dentro de casa pode acirrar ainda mais o clima no clube, que corre o risco de se afastar de vez do pelotão da frente e entrar em rota de colisão com o Z4.

Enquanto isso, o Remo chega animado. Depois de uma virada emocionante sobre o Operário no Mangueirão, o Leão assumiu a quinta colocação na tabela e vê o confronto como uma oportunidade de consolidar sua presença entre os primeiros colocados. Mesmo jogando fora de casa, os azulinos não pretendem facilitar a vida do adversário.