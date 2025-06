Paysandu encaminha contratação de volante do Guarani-SP, afirma jornalista

Após anunciar a contratação do treinador Claudinei Oliveira, o Paysandu segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da Série B. Segundo informações do jornalista Lucas Rossafa, o Papão está próximo de acertar com o volante Anderson Leite, do Guarani-SP.

Conforme o jornalista, o nome do jogador teria sido uma indicação de Claudinei, que começa a comandar a equipe bicolor nesta semana.

Atualmente, o Guarani vive um momento difícil na Série C e ocupa a 16ª colocação da tabela, com apenas oito pontos. O time paulista teria aceitado liberar o volante sem multa rescisória, o que agrada ao Paysandu, interessado na contratação definitiva do atleta para o restante da temporada.

Anderson está no Bugre desde 2024, tendo disputado 36 partidas, marcado um gol e dado uma assistência. Nesta temporada, o jogador atuou em apenas 12 partidas e ainda não balançou as redes.

O volante tem 32 anos. Passou pelas categorias de base do Londrina-PR, onde também estreou como profissional, e defendeu clubes como Atlético-GO, Chapecoense-SC, Juventude-RS e CRB-AL, além de ter passagens pelo Saprissa, da Costa Rica, e pelo Juárez, do México.

O Paysandu corre contra o tempo para reestruturar a equipe nesta curta janela de transferências. O time bicolor amarga a lanterna da Série B e busca uma reação imediata no campeonato. Claudinei Oliveira foi anunciado no último domingo (8) e a expectativa é que o técnico consiga ajustar o elenco para superar a má fase.

Na última semana, o Papão anunciou três reforços: o zagueiro Thiago Heleno, o meia-atacante Wendel e o atacante Petterson, todos contratados para a sequência da temporada.

Vale destacar que o clube tem até a próxima terça-feira (10) para concretizar transferências de atletas vindos de outras equipes.