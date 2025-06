Em documento de jogo, Paysandu confirma saída de Benjamín Borasi do clube

O Paysandu confirmou a saída do atacante argentino Benjamín Borasi após pouco mais de um ano de contrato. A confirmação ocorreu por meio do press kit, documento de imprensa disponibilizado pelos clubes, referente ao jogo contra o Cuiabá-MT, realizado na última sexta-feira (6), na Arena Pantanal. O jogador pediu para sair nesta semana, antes da partida contra o Dourado.

No documento, Borasi, assim como Nicolas, que assinou com o Criciúma-SC, e Giovanni, que também deixou a equipe, aparece na lista de artilheiros do clube, mas com uma nota de rodapé que destaca que "os atletas não fazem mais parte do elenco bicolor".

Oficialmente, o Papão ainda não publicou a rescisão do contrato do atleta, o que deve ser feito até o início da próxima semana, quando a janela de transferências mundial se encerra.

Conforme informações de bastidores, o Paysandu teria atendido a todos os pedidos de Borasi para a renovação e oferecido um grande reajuste salarial, com um salário cerca de quatro vezes maior que o atual, estimado em torno de R$ 120 mil. Além disso, o contrato teria duração de três anos. No entanto, de última hora, o atacante recuou e recusou a oferta.

Borasi pertence ao San Martín San Juan, da Argentina. O novo clube do atleta ainda não está definido, mas é possível que ele siga no futebol brasileiro. CRB-AL e Criciúma estariam interessados no argentino.

O atacante chegou ao Papão em 2024 e foi um dos poucos atletas estrangeiros contratados pelo Paysandu que deram certo. Com a equipe bicolor, conquistou o Campeonato Paraense de 2024 e a Copa Verde (2024 e 2025). Neste ano, Borasi disputou 23 jogos pelo Bicola, sendo oito pela Série B, e marcou dois gols.

Atualmente, o Paysandu vive um momento de reconstrução. Na lanterna da Série B, o time tenta se recuperar para reverter o cenário e sair da zona de rebaixamento.