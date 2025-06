CBF muda local dos próximos jogos do Paysandu em casa; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou o local das próximas duas partidas do Paysandu em casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo documento divulgado nesta sexta-feira (6), os duelos contra Botafogo-SP e Ferroviária-SP foram transferidos do Estádio Mangueirão para a Curuzu.

A mudança foi apenas no local dos confrontos. Os horários e datas permanecem os mesmos. O Papão enfrenta o Botafogo-SP na sexta-feira (13), às 21h35, e a Ferroviária-SP na segunda-feira (30), às 19h.

A tendência é que, a partir de agora, o Paysandu volte a ter a Curuzu como casa. O estádio ficou meses fechado para a troca do gramado e, durante esse período, o Bicola mandou suas partidas no Mangueirão.

O último confronto pela Série B, contra o Criciúma-SC, na última segunda-feira (2), marcou a reinauguração da Curuzu. No entanto, apesar da festa nas arquibancadas, o Papão saiu de campo derrotado por 1 a 0.