Remo comunica saída do técnico Daniel Paulista e corre atrás de um substituto; veja

A boataria envolvendo a saída do técnico Daniel Paulista foi confirmada no início da noite desta sexta-feira (6). Em nota divulgada nas redes sociais, o Remo informou que o treinador e sua comissão técnica não fazem mais parte do clube. Paulista deixa o Remo para comandar o Sport Recife, atual a lanterna da Série A. Agora, a diretoria corre atrás de um substituto para seguir na disputa da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A possível saída do técnico azulino vinha ganhando força, principalmente na imprensa pernambucana, após o Sport demitir o técnico Antônio Oliveira, devido a má fase do time na Série B. Aos poucos, o nome de Daniel Paulista foi ganhando corpo, embora o treinador e a própria direção azulina tenham negado a princípio. No entanto, nesta sexta o negócio foi fechado. Junto a ele, deixam o clube o auxiliar Eudes Pedro e o preparador físico Rodolfo Mancha.

Para tirar o técnico do clube azulino, o Leão Pernambucano desembolsou cerca de R$ 500 mil reais como multa rescisória. Daniel chegou ao Remo no início de março e comandou o time na conquista do Campeonato Paraense em cima do Paysandu, além de deixar o Remo na sétima posição da Série B. No comunicado feito pelo clube, foi dito que Daniel "pediu desligamento do Clube de forma irredutível".

VEJA MAIS

No total, o treinador dirigiu o time em 14 partidas, sendo 10 pela Série B e quatro no estadual. Do total de jogos, o time conseguiu sete vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, sendo o último a perder a invencibilidade na competição nacional. Sem ele no comando, o duelo contra o Operário-PR, neste domingo (8), terá no banco de reservas uma comissão temporária composta por pelos auxiliares Flávio Garcia e Mariozinho, e pelo preparador físico Rafael Raposo.

Esta é a segunda baixa sentida no futebol azulino. No final do mês de maio, o clube perdeu o executivo Sérgio Papellin, que retornou ao Fortaleza, após o pagamento de multa rescisória na casa de R$ 1 milhão. O executivo estava no clube desde novembro de 2023 e foi fundamental na montagem do elenco que conseguiu o acesso à Série B no fim da temporada passsada.