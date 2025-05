Remo anuncia saída do executivo Sérgio Papellin, que retorna ao Fortaleza após dois anos

O Remo anunciou, na tarde desta sexta-feira (30), a saída do executivo de futebol Sérgio Papellin. A decisão foi oficializada por meio de um pronunciamento à imprensa, divulgado no Youtube. Agora, Papellin assume novamente o cargo no Fortaleza, equipe onde trabalhou antes de chegar ao Leão Azul.

De acordo com o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, o Fortaleza pagou a multa rescisória para levar o dirigente. O Tricolor do Pici, que atualmente disputa a Série A do Campeonato Brasileiro e as oitavas de final da Copa Libertadores, vive um momento de instabilidade na temporada. O clube está próximo da zona de rebaixamento no Brasileirão e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil. Em abril, o Fortaleza também sofreu mudanças significativas na estrutura diretiva, com a saída do diretor de futebol Alex Santiago e do executivo Bruno Costa.

"Fomos, infelizmente, surpreendidos nesta semana de um interesse do Fortaleza de levar de volta o Papellin. O Fortaleza vai pagar a multa, mas não é problema de dinheiro. Fizemos tudo que era possível para mantê-lo aqui, mas o Sérgio (Papellin) tem uma questão familiar que impede ele de estar conosco", disse Tonhão.

Segundo ele, no entanto, a saída do dirigente não representará a um "desmanche" no departamento de futebol azulino, os profissionais trazidos por Papellin na vinda a Belém continuarão no clube, assim como as negociações com reforços serão mantidas.

"Ninguém deixa o clube além do Papellin. Os profissionais que vieram com ele vão permanecer conosco, até a segunda ordem. Além disso, as negociações continuam da mesma maneira. Quando um jogador é indicado, a nossa equipe de análise dá um parecer e o Papellin fazia só a negociação. Esses acordos continuam, tocadas por mim e pelo jurídico", explicou.

No Remo, Papellin encerra um ciclo vitorioso iniciado no final de 2023, quando chegou a Belém para comandar o planejamento da temporada 2024. O executivo foi o responsável pela montagem do elenco que conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, além do título do Campeonato Paraense de 2025, em cima do arquirrival, Paysandu. Entre as principais contratações sob sua gestão estão os atacantes Felipe Vizeu e Pedro Rocha, além dos acordos de longo prazo com o meia Jaderson e o recém-chegado atacante Matheus Davó.

Questões familiares

No pronunciamento, Pappelin disse que o retorno ao nordeste ocorre, sobretudo, por razões familiares. O dirigente afirma que precisa estar em Fortaleza para cuidar da saúde da mãe, que tem 93 anos.

"Eu só tenho que agradecer ao Tonhão pelo esforço de que eu continuasse. Essa vinda pra cá só ocorreu pela amizade que eu tenho com o Tonhão. Tínhamos um objetivo de subir ano passado, que conseguimos apesar dos percalços. Esse ano montamos uma boa equipe, que está invicta no Brasileirão. Agora volto ao Fortaleza, pra cuidar da minha mãe, que tem 93 anos e precisa de ajuda", disse.

História

Natural do Ceará, Papellin tem uma carreira marcada por projetos de reestruturação e profissionalização no futebol. Acumula passagens de destaque por clubes como Luverdense, Paysandu, Cuiabá e Fortaleza, onde participou diretamente da ascensão do clube à Série A, a partir de 2017, e da histórica chegada à final da Copa Sul-Americana. Rle, inclusive, já havia passado pelo Remo, entre os anos de 2007 e 2008.

Enquanto o Fortaleza busca se reerguer na temporada, o Remo vive um momento de alta. O Leão Azul está na vice-liderança da Série B do Brasileirão, apenas três pontos atrás do Goiás, e segue invicto na competição.