Em cerimônia íntima, meia do Remo se casa com 'musa' do Paysandu; veja imagens

O meia Pavani, do Remo, se casou com Tayná Suellém, digital influencer e conhecida como musa do Paysandu, em uma cerimônia íntima realizada na noite da última quinta-feira (29), em Belém. O casal assumiu o relacionamento em abril deste ano, mas, segundo informações, os dois estão juntos desde o início do ano.

A cerimônia ocorreu em um espaço de festas da capital, com a presença de amigos e familiares. Alguns jogadores do Remo também participaram da celebração, como o atacante Maxwell, que comemorou a união dos amigos nas redes sociais.

"Que Deus abençoe sempre a união de vocês", escreveu o jogador azulino.

Nas redes sociais, Tayná divulgou imagens da celebração. O romance chamou a atenção do público paraense devido aos clubes que ambos representam. Digital influencer e modelo fotográfica, Suellém é torcedora do Paysandu e já representou a equipe em concursos de beleza, como o "Garota Verão 2017", promovido pelo jornal O Liberal.

casamento pavani Reprodução / Instagram / Tayná Suellém Reprodução / Instagram / Tayná Suellém Reprodução / Instagram / Maxwell Souza Reprodução / Instagram / Tayná Suellém Reprodução / Instagram / Tayná Suellém

Pavani é atleta do Remo desde a temporada passada. Com o Leão Azul, o jogador conquistou o acesso à Série B e o título do Campeonato Paraense. Neste ano, o meia já disputou 19 partidas e marcou dois gols.