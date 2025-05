Fã tatua 'Volta Zé Felipe e Virginia' na perna após separação do casal e viraliza nas redes sociais

A separação de Zé Felipe e Virgínia Fonseca ainda está sendo digerida por milhões de fãs, mas para alguns, o fim do relacionamento impactou até a vida pessoal. A modelo Alice Priov resolveu eternizar sua torcida pelo casal com uma tatuagem na perna. A frase "Volta Zé Felipe e Virgínia", simples e direta, foi gravada na pele um dia após o anúncio oficial do término. A imagem da tatuagem repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (29) e rapidamente viralizou.

A tatuagem de Alice foi feita pelo tatuador Silvio, de Aracaju, Sergipe. "😭 Depois de noites sem dormir, preocupados com esse acontecimento, eu e minha cliente resolvemos prestar nosso apelo!", escreveu o tatuador na legenda da publicação.

Zé Felipe e Virgínia anunciaram o fim do casamento na última terça-feira (28), após cinco anos juntos. O casal, que era considerado um dos mais populares do Instagram, publicou um vídeo conjunto explicando que a decisão foi tomada em comum acordo. Eles afirmaram que seguirão unidos na criação dos dois filhos e pediram respeito ao momento.