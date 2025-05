Fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe gera memes nas redes sociais

O fim do casamento entre Virgínia Fonseca e Zé Felipe, anunciado nesta terça-feira (27), movimentou as redes sociais e gerou muitos memes, piadas e teorias. O ex-casal, que estava junto há cinco anos, informou por meio de nota nas redes sociais que a decisão foi tomada em comum acordo e que seguirão amigos, focados na criação dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Apesar da comoção de muitos fãs, que lamentaram o fim de um dos casais mais populares do Instagram, parte da internet não perdeu tempo e respondeu com bom humor à notícia. O assunto rapidamente foi parar entre os assuntos mais comentados e internautas passaram a publicar memes sobre o término, com alguns ironizando a situação e outros duvidando da veracidade do rompimento.

Entre os temas mais citados nas piadas estavam as constantes publicidades feitas por Virginia, especialmente as de sites de apostas, e as suspeitas de que a separação pudesse ser uma estratégia de marketing. Veja alguns dos memes que repercutiram nas redes: