Virginia postou beijo com Zé Felipe uma hora antes de anunciar término; confira

A influenciadora digital Virgínia Fonseca anunciou nesta terça-feira (27) o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe. A informação foi divulgada por meio das redes sociais, onde o ex-casal comunicou que a decisão foi tomada em comum acordo e que, a partir de agora, manterão uma relação de amizade focada na criação dos filhos. O anúncio surpreendeu os seguidores, especialmente porque apenas uma hora antes, Virgínia havia publicado um storie em clima de romance com Zé Felipe, em Portugal.

No vídeo apagado logo após o comunicado, Virgínia aparece beijando Zé Felipe. Apesar de removida, outras publicações recentes ainda estão disponíveis, mostrando os dois juntos, no mesmo local e com as mesmas roupas, o que causou estranheza entre os fãs. O casal está no país para que o cantor realize duas apresentações.

A sequência de postagens e o anúncio repentino geraram especulações nas redes sociais. Muitos internautas levantaram suspeitas sobre o motivo do término. "Pra mim esse término da Virginia e do Zé Felipe nada mais é que uma jogada de marketing, uma cortina de fumaça para as polêmicas", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). "Muito estranho esse anúncio da separação da Virgínia e do Zé Felipe com esses stories vivendo a vida normal, vendendo produto", comentou outro.

Pronunciamento de Virginia

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente”, escreveu Virgínia no post feito no Instagram. Na publicação, ela explicou que os dois continuarão próximos como pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os três filhos do casal. “Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus”, completou.

Virgínia também destacou que o fim da relação conjugal com o cantor não apaga o que foi construído ao longo dos anos. "Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos: uma família linda", afirmou.

A influenciadora disse ainda que a escolha pela separação foi baseada na honestidade, e não em uma vida de aparências. "Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós", escreveu. O ex-casal se conheceu em 2020 e desde então estavam juntos.

Ela pediu respeito e compreensão ao público que acompanha o casal, destacando que ambos estão em paz com a decisão. "Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor. (...) Amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente", finalizou.