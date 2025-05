Vírginia Fonseca e Zé Felipe anunciam fim do casamento pelas redes sociais

A influenciadora digital Vírginia Fonseca anunciou nesta terça-feira (27/05) o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe. O comunicado foi feito por meio das redes sociais, onde o ex-casal informou que a decisão foi tomada em comum acordo e que, a partir de agora, manterão uma relação de amizade focada na criação dos filhos.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente”, escreveu Vírginia no post feito no Instagram. Na publicação, ela explicou que os dois continuarão próximos como pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os três filhos do casal. “Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus”, completou.

Vírginia também destacou que o fim da relação conjugal com o cantor não apaga o que foi construído ao longo dos anos.

“Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos: uma família linda”, afirmou.

A influenciadora disse ainda que a escolha pela separação foi baseada na honestidade, e não em uma vida de aparências. “Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós”, escreveu. O ex-casal se conheceu em 2020 e desde então estavam juntos.

Ela pediu respeito e compreensão ao público que acompanha o casal, destacando que ambos estão em paz com a decisão. “Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor. (...) Amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente", finalizou.

ANÚNCIO SUPREENDE FÃS

O anúncio do fim do casamento entre a influenciadora e o cantor Zé Felipe pegou fãs de surpresa. Apesar da postagem oficial nas redes sociais em que ambos afirmam que não estão mais juntos como casal, muitos seguidores demonstraram não acreditar que seja verdade diante do conteúdo publicado horas antes pela própria Vírginia.

Cerca de oito horas antes de revelar a separação, ela postou stories em que Zé Felipe aparecia ao seu lado em Portugal, onde o casal está em viagem.

Nos registros, os dois foram vistos juntos na cama, descansando, e ainda jantaram em clima considerado romântico. Às 19h57, ela gravou um vídeo dizendo: “Bora dormir, uma boa noite para vocês, durmam com Deus, amo a vocês demais. Até amanhã cedo, se Deus quiser".