Virginia Fonseca compara filha caçula com tartaruga de decoração

Passando alguns dias no país que nasceu, os Estados Unidos, Virginia Fonseca publicou um vídeo no stories no Instagram em que compara a filha caçula, Maria Flor, com uma tartaruga de decoração. A influenciadora viu o bichinho e brincou com a situação: "Gente, não parece a Totó Flor? Os olhinhos…", comparou a esposa de Zé Felipe.

Virginia compara filha com tartaruga. (@virginia)

Na mesma postagem, ela também adicionou uma enquete na publicação para saber se os seguidores a achavam semelhante ou não. Mais de 80% dos votos concordaram com a empresária.

Após o nascimento de Maria Flor, em outubro de 2022, Zé Felipe e Virginia rebateram criticas que os internautas fizeram sobre a aparência da caçula. Na época, a influenciadora disse o marido estava "possesso" com uma pessoa que tinha ofendido a pequena. Na ocasião, ela recebeu alguns comentários de ódio.

