'O pior momento da minha vida', dispara Virginia Fonseca sobre gravidez

A youtuber Vírginia Fonseca contou em seu canal que teve depressão ao saber que estava grávida do seu primeiro filho com o cantor Zé Felipe, e que não aceitava a ideia de ser mãe.

"Estava com dois meses de gravidez, descobri com cinco semanas. Sempre fui uma pessoa muito vaidosa e me sentia muito feia! Tinha os roxos da cirurgia, todo o processo pós-cirúrgico e o início da gestação. Foi aterrorizante, o pior momento da minha vida! Me sentia muito mal", desabafou ela, que na ocasião ainda estava se recuperando de uma lipo de alta definição.

Ela está com seis meses de gestação e embora não quisesse estar grávida, Vírginia conta que nunca quis abortar. "Nunca passou pela minha cabeça tirar, mas não queria estar grávida e aceitar o neném", explicou.

A Youtuber terá uma menina que se chamará Maria Alice.