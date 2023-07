Virginia Fonseca sensualiza nua em foto e fãs a defendem: 'amarguradas'

A influenciadora digital, Virgínia Fonseca, está em Paris, na França, viajando. No final de semana a loira postou uma foto nua, na cama do hotel, apenas cobrindo levemente o seu corpo com um edredom. A musa fitness foi elogiada e defendida pelas fãs, que saíram em sua defesa após ser alvo de polêmica, por causa do clique.

VEJA MAIS

“Bando de mulheres amarguradas e frustradas, única explicação possível pra vim aqui no Instagram reclamar de uma foto que a pessoa postou no seu PRÓPRIO INSTAGRAM!!!!! vão lavar uma louça, eu heim!!!!”, escreveu uma seguidora.

“Eu juro que não entendo todo esse hate nela, vocês precisam cuidar da cabeça se vocês em!”, comentou outra fã de Virgínia.

Além dos comentários em sua defesa, muitos outros sobre a sua beleza e elogiando o close surgiram. "mulher, aqui não são nem 10 horas da manhã", brincou um seguidor. "Te amoooooooo", comentou o marido e cantor Zé Felipe. Confira a foto: