Base da Virginia: saiba a polêmica que envolve o produto lançado pela influencer

No dia 4 de março, a influenciadora digital, Virgínia Fonseca, lançou sua própria linha de maquiagem, pela sua marca 'We Pink'. Esposa de do cantor Zé Felipe, ela acumula mais de 90 milhões de seguidores nas redes sociais. O produto foi o assunto mais comentado da internet desde seu lançamento, causando opiniões controversas sobre seu preço e qualidade duvidosa.

Com o valor de R$199,90 e a promessa de ser uma 'dermomake', maquiagem e skincare ao mesmo tempo, a base líquida foi alvo de críticas entre especialistas e maquiadores, mas logo a influencer se pronunciou em seu Instagram, destacando que o produto tem qualidade de importado.

"Se eu tenho condições de fazer isso, eu faço. Ou vocês acham que um produto importado é baratinho? Vou lançar produtos com qualidade de importados, sim, e segue o baile! Nossa base não é só make, é dermomake. A nossa base cuida da pele, esse é o diferencial", escreveu em seu stories.

Mesmo assim, muitos maquiadores testaram o produto e fizeram resenhas no Youtube, desaprovando a qualidade da base. Como foi o caso da youtuber Karen Bachini, conhecida por fazer vídeos sobre maquiagem há mais de 10 anos em seu canal. No vídeo de 1 hora de duração intitulado de "POXA VIRGINIA, 200 REAIS?", Karen explica sobre a composição da base, compara com outros produtos e faz o teste, que virou alvo de diversos memes na internet.

Karen se surpreende no teste com água, quando a base sai quase que por completo de seu rosto, mesmo prometendo alta cobertura a prova d'água. Além de outros problemas como tons, embalagem e, é claro, o preço. A youtuber no final do vídeo faz a comparação com outras bases famosas, que são mais baratas e com melhor qualidade. Confira o corte do vídeo que também foi postado no Tik Tok, ao som da música 'Facilita aí' do cantor Zé Felipe, onde viralizou.

O comentário sobre o produto ter qualidade de importado também foi alvo de criticas, visto como desmerecimento de outras marcas nacionais. "Eu achei uma proposta muito ousada ela desmerecer as bases nacionais e falar que a dela era melhor e internacional", disse Karen durante sua resenha, " Duração ela tem. Qualidade gringa? Aqui não, meu bem”, concluiu.

Outro assunto muito criticado foi o uso do termo 'dermomake', que se origina de 'dermocosméticos'. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, o termo não consta na legislação sanitária vigente no Brasil, e afirma que o termo reconhecido é apenas cosmético. A influencer e pós-graduada em desenvolvimento de cosméticos, Marina Crsitofani, também comentou em seu Tik Tok sobre o termo usado e a fórmula da base.

Apesar de toda polêmica, Virgínia continua postando sobre a confiança na qualidade de seu produto, inclusive ironizando sobre ele não ser resistente a água. No último sábado (11), a influenciadora anunciou em suas redes sociais o lançamento de seu blush, que garante vitamina E, niacinamida e àcido hialurônico. Os internautas já se manifestaram pedindo resenha do produto no canal da Karen Bachini.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em OLiberal.com, Felipe Saraiva )