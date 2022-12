Virginia Fonseca ganha prêmio de Influenciadora Brasileira do Ano no People's Choice Awards

Não deu outra! Com seus mais de 41 milhões de seguidores e muita influência nas redes sociais, Virginia Fonseca ganhou, na terça-feira (06), o prêmio de Influenciadora Brasileira do Ano de 2022 do People's Choice Awards, premiação que acontece anualmente para celebrar os maiores nomes da TV, filmes, música e cultura pop.

Diretamente de Barker Hangar, em Santa Monica, na Califórnia, Virginia roubou a cena ao desfilar pelo tapete ao lado do marido, o cantor Zé Felipe. Em conversa exclusiva para a Vogue Brasil, a influenciadora falou sobre a emoção de ganhar um prêmio internacional.

"Vencer esse prêmio é um mix de emoções, porque, ao mesmo tempo que eu estou muito feliz e grata, me vejo muito ansiosa também. A gente planeja, sonha, mas quando as coisas acontecem é muito diferente, a ansiedade bate de um jeito que nem sei explicar. Enfim, tô mega feliz e quero agradecer demais todos os meus fãs, amo vocês", disse ela. Veja Virginia na premiação:

Ainda no bate-papo, a celebridade alegou que sua constância de conteúdo e inclusão dos seus seguidores no seu dia a dia é o segredo para ser uma das maiores influenciadoras do país.

O People's Choice Awards ocorreu na noite de terça-feira (06), com a presença das maiores celebridades de Hollywood. Na categoria de Influenciador Brasileiro do Ano, Virginia disputou o pódio com Gloria Groove, Jade Picon, Iran Luva de Pedreiro, Luísa Sonza, Vanessa Lopes e Yarley.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)