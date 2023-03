Virginia rebate críticas à linha de make e cita Kylie e Rihanna: 'Por que elas podem e eu não?'

A influencer Virginia Fonseca vem sendo duramente criticada deste que apresentou, no sábado (4), a nova linha de bases da WePink, empresa que tem em parceria com a empresária Samara Pink. Entretanto, o que desagradou os internautas foi o preço do produto, que custa R$ 199,90.

No domingo (5) à noite, a esposa do cantor Zé Felipe rebateu as críticas, por meio dos stories do Instagram, e falou sobre os comentários de que ela tem se comparado às mundialmente famosas Kylie Jenner e Rihanna.

“Por que elas podem e eu não? Não existe isso. Elas influenciam muitas pessoas, assim como eu, correto? A diferença agora é que, para ter um produto com qualidade de importado, ele não precisa mais ser importado, ele pode ser nacional”, desabafou.

Ela também ressaltou que a base da WePink não é apenas uma maquiagem, mas sim uma "dermo make", que trata a pele. “Hoje você pode não se importar com a sua pele, mas no futuro…”, disse.

Segundo a influenciadora, houve um tempo em que usava protetor solar com cor para suas maquiagens diárias. “Porque [quando] eu fazia uma make com base normal, no outro dia minha pele estava lascada, por isso optava por fazer com protetor solar”, disse.

A influenciadora disse que adora as mulheres que a inspiram, como Kylie Jenner e Rihanna, e que lançará muitos produtos de qualidade importada no futuro. Virginia afirmou que utiliza todos os seus produtos e que lançará o que ela gosta de usar.

Ela também afirmou que está tranquila em relação às críticas recebidas e que a WePink só conseguiu construir um padrão de qualidade elevado graças ao esforço próprio, sem ajuda de marcas grandes. Virginia finalizou dizendo que a dermo make da WePink não é apenas para deixar as pessoas bonitas, mas também para cuidar da saúde da pele.

Confira o pronunciamento na íntegra:

“Eu pensei que iam parar, mas ainda não pararam. Vou comentar sobre porque chega a ser engraçado. As mesmas pessoas que falam que posso ser o que quiser são as que tentam me diminuir por eu lançar um produto com a qualidade de importado. ‘Virgínia tá achando que é a Kylie, Rihanna, blablabla’ Por que elas podem e eu não? Não existe isso. Elas influenciam muitas pessoas, assim como eu, correto? A diferença agora é que para ter um produto com qualidade de importado, ele não precisa mais ser importado, ele pode ser nacional. Se eu tenho condições de fazer isso, eu faço. Ou vocês acham que para fazer um produto de nível importado é baratinho?

Eu admiro muito essas mulheres e, sim, me inspiro nelas. Vou lançar muitos produtos com qualidade de importados sim e ‘segue o baile’. Eu utilizo todos os meus produtos e vou lançar o que eu gosto de usar. Nossa base não é só make, é uma dermomake! Hoje você pode não se importar com a sua pele, mas no futuro…

Teve um tempo em que eu, Virginia, não utilizava base para fazer minhas makes, usava protetor solar com cor (quando EU fazia minhas makes diárias) porque quando eu fazia uma make com base normal, no outro dia minha pele estava lascada. Por isso optava por fazer com protetor solar e quem me acompanha aqui vai confirmar isso, sempre disse isso aqui.

E a nossa base cuida da pele, esse é o diferencial. Mas eu estou tranquila. Mesmo. Porque com o Sérum 10 em 1 foi a mesma coisa! Sempre quando alguém inova no mercado, toma pedrada. Isso é em qualquer área, com qualquer pessoa (óbvio que às vezes com proporções menores, maiores, enfim).

Nós chegamos com os 10 produtos em um único pote, facilitando a vida de muitos e agora novamente nós chegamos com a dermomake, uma base que, além de te deixar mara, cuida da sua pele. Certeza que vocês vão amar. Se a WEPINK não tivesse esse padrão de qualidade elevado, vocês podem ter certeza que em menos de dois anos a gente não teria construído nem 1/4 do que construímos. Começamos do zero, tudo novo, sem ajuda de marca grande! Fomos nós, fazendo o que nós gostaríamos que tivesse no mercado!”