Virginia Fonseca comemora mesversário de Maria Flor com tema de carnaval

Mesmo com o atraso de um dia, Virginia Fonseca não deixou passar em branco o mesversário da filha caçula de 4 meses, Maria Flor. A influenciadora preparou uma festa nesta quinta-feira (23), para comemorar a data.

"Hoje teremos mesversário de 'Fluris'. Foi ontem, mas como todos nós chegamos bem cansados de viagem, vamos fazer a festinha hoje!", escreveu a esposa de Zé Felipe.

Como costume, a influenciadora mostrou os bastidores da arrumação e decoração da festa que terá como tema o carnaval.

Virginia acaba de chegar em sua casa após passar os dias do carnaval acompanhando o marido em diversos shows. O casal pousou na última quarta-feira (22), em Goiânia, onde moram. Com o semblante cansado, a influenciadora publicou uma foto ao lado do marido e da caçula.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)