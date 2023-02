O que está passando no cinema hoje; veja qual filme está em cartaz em Belém

A grade do circuito comercial foi divulgada com o que está passando no cinema nesta semana em Belém. As redes de cinema como UCI, Moviecom e Cinépolis revelaram que os filmes que estão em cartaz na capital paraense nesta semana são: "Casamento em família", "13 Exorcismos", "A Baleia" e "As múmias e o anel perdido". Veja abaixo sinopse, trailer e gênero de cada filme:

Casamento em família

Diretor: Michael Jacobs

Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Veja o trailer de Casamento em família

Sinopse de Casamento em Família

Michelle (Emma Roberts) e Allen (Luke Bracey) estão juntos há algum tempo e Michelle está começando a querer dar o próximo grande passo e se casar. Mas Allen não tem tanta certeza e entra em pânico. Desesperados, os dois recorrem aos pais. Mas eles têm seus próprios segredos. Quando o casal decide que todos podem se encontrar para jantar, o caos se instala, pois ambos os pais parecem ter uma conexão com o parceiro um do outro.

Onde assistir o filme Casamento em família nos cinemas

Moviecom Pátio 5 (2D dub): 17h20, 21h50;

UCI Bosque 6 (2D dub): 15h35, 20h15;

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 16h15;

Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 22h15;

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 16h40, 18h45;

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 15h05, 19h10, 21h10;

13 Exorcismos

Diretor: Jacobo Martínez

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

Veja o trailer de 13 Exorcismos

Sinopse de 13 Exorcismos

É baseado em uma história real que aconteceu na cidade de Burgos em 2014, na qual uma família viveu apavorada ao pensar que sua filha estava possuída pelo demônio e como aquela menina sofreu um pesadelo real de um grupo de pessoas. ela confiava e que deveriam tê-la protegido, mas acabaram se tornando seus maiores inimigos. 13 Exorcisms é um filme que fala sobre o medo do desconhecido e como algumas crenças religiosas podem ser mal administradas e dar origem a situações de autêntico terror.

Onde assistir o filme 13 Exorcismos nos cinemas

UCI Bosque 4 (2D leg): 22h10;

UCI Bosque 4 (2D dub): 20h;

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 20h15;

Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 22h30;

Cinépolis Parque 7 (2D dub): 17h, 19h30, 21h45;

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 15h10, 21h50;

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 15h15, 19h40, 21h45;

A Baleia

Diretor: Darren Aronofsky

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

Veja o trailer de A Baleia

Sinopse de A Baleia

Em A Baleia, seguimos um professor de inglês e seu relacionamento fragilizado com sua filha, Ellie. Charlie (Brendan Fraser) é um professor de inglês recluso, que vive com obesidade severa e luta contra um transtorno de compulsão alimentar. Ele dá aulas online, mas sempre deixa a webcam desligada, com medo de sua aparência. Apesar de viver sozinho, ele é cuidado pela sua amiga e enfermeira, Liz (Hong Chau). Mesmo assim, ele é sozinho, convivendo diariamente apenas com a culpa, por ter abandonado Ellie (Sadie Sink), sua filha hoje adolescente que ele deixou junto com a mãe Mary (Samantha Morton) ao se apaixonar por outra mulher. Agora, ele irá buscar se reconectar com a filha adolescente e reparar seus erros do passado. Para isso, ele pede para que Ellie vá visitá-lo sem avisar sua mãe e ela aceita, com o única condição de que ele a ajuda a reescrever uma redação para a escola.

Onde assistir o filme A Baleia nos cinemas

UCI Bosque 3 (2D leg): 18h40;

UCI Bosque 6 (2D leg): 22h25;

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 16h30, 19h, 21h30;

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 19h15, 21h40;

As múmias e o anel perdido

Diretor: Juan Jesús García Galocha

Gênero: Animação

Classificação: Livre

Veja o trailer de As múmias e o anel perdido

Sinopse de As múmias e o anel perdido

Neste submundo o protagonista vai se casar com a filha do faraó. Mas, parece que os planos do casamento vão atrasar, já que o arqueólogo inglês Lord Carnaby entra na pirâmide e rouba o anel de noivado. Para recuperar a joia, o casal deve invadir o mundo dos humanos para recuperar o anel e poder se casar.

Onde assistir o filme As múmias nos cinemas

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 13h50, 15h45, 17h40, 19h40;

UCI Bosque 4 (2D dub): 13h50, 16h, 18h;

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 14h15;

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 12h30;

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 13h30, 15h30, 17h45;

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h, 16h15, 18h30;

Cinépolis Parque 5 (2D dub): 14h15;

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 15h45, 17h40, 19h40;

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 17h20;

Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 14h30, 16h25, 18h20;

Oferenda ao demônio

Diretor: Oliver Park

Gênero: Terror

Classificação: 14 anos

Veja o trailer de Oferenda ao demônio

Sinopse de Oferenda ao demônio

Uma família lutando contra a perda encontra-se à mercê de um antigo demônio tentando destruí-los por dentro. Oferecendo ao Diabo é uma história vagamente baseada em contos populares judaicos que segue a história de Art (Nick Blood), um homem que, desesperado para pagar suas dívidas, tenta manipular seu pai para vender o negócio da família, uma funerária. Não parece uma tarefa difícil, mas logo as diferentes crenças e superstições entre ele e seu pai colocarão tudo em que ele acreditava na corda bamba. Uma noite, enquanto cuidava do corpo de um falecido, ele inadvertidamente libera um antigo demônio que se apodera das almas das crianças e agora está de olho em sua esposa grávida (Emily Wiseman). Agora esta família, lutando com um trauma não resolvido, deve lutar contra este antigo demônio dentro de uma comunidade hassídica.

Onde assistir o filme Oferenda ao demônio nos cinemas

Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 22h;

Desapega

Diretor: Hsu Chien

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

Veja o trailer de Desapega

Sinopse de Desapega

Em Desapega! Rita (Glória Pires) é uma bem-sucedida organizadora pessoal e que controla seu vício de acumuladora há anos. Ela então é convidada para liderar um grupo de apoio para compradores compulsivos. Lá, conhece Otávio (Marcos Pasquim), com quem começa um romance. Tudo na vida parece andar bem, até que sua filha Duda (Maisa) consegue uma bolsa de estudos para cursar fotografia em Chicago, EUA, e precisa, então, sair de casa e trilhar seu caminho por três anos sozinah e longe da mãe. Esse gatilho de ser deixada para atrás faz com que Rita comece voltar a ser uma compradora compulsiva.

Onde assistir o filme Desapega nos cinemas

Moviecom Pátio 3 (2D nac): 14h20;

Homem Formiga e a Vespa - Quantuman

Diretor: Peyton Reed

Gênero: Aventura

Classificação: 12 anos

Veja o trailer de Homem Formiga

Sinopse de Homem Formiga

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é a continuação da franquia de sucesso da Marvel, acompanhando Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) em suas jornadas como super-heróis. Scott e sua família são puxados para o Reino Quântico, onde eles percisarão enfrentar um novo e terrível vilão: Kang, o Conquistador e M.O.D.O.K.

Onde assistir o filme Homem Formiga nos cinemas

Moviecom Pátio 1 (3D dub): 14h40, 17h10, 19h50;

Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30;

Moviecom Pátio 4 (2D dub): 4 (2D dub): 15h20, 17h50, 20h20;

Moviecom Pátio 5 (2D dub): 19h20;

Moviecom Pátio 6 (2D dub): 20h50;

UCI Bosque 2 (3D leg): 16h35, 21h45;

UCI Bosque 2 (3D dub): 14h, 19h10;

UCI Bosque 3 (3D dub): 13h30, 16h05, 21h20;

UCI Bosque 5 (2D leg): 19h30;

UCI Bosque 5 (2D dub): 14h20, 16h55, 22h05~;

UCI Bosque 6 (2D dub): 13h, 17h40;

Cinépolis Boulevard 2 (3D leg): 13h15,. 15h45, 18h45, 21h15;

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 14h30, 17h15;

Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 20h, 22h45;

Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 13h45, 16h45, 19h15, 21h45;

Cinépolis Boulevard 6 (3D dub): 12h45, 15h15, 18h15, 20h45;

Cinépolis Parque 2 (3D dub): 13h45, 16h30, 19h15, 22h;

Cinépolis Parque 3 (3D dub): 12h50, 15h30, 18h15, 21h;

Cinépolis Parque 4 (3D dub): 14h30, 17h15, 20h;

Cinépolis Parque 5 (2D dub): 16h45, 19h30, 22h15;

Cinépolis Parque 6 (2D dub): 13h15 (seg a sex), 16h, 18h45, 21h30;

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 20h50;

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 19h20;

Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 15h20, 17h50, 20h20;

Moviecom Castanheira 4 (2D leg): 21h40;

Moviecom Castanheira 6 (3D dub): 17h15, 19h50;

Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 16h30, 19h, 21h30;

Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30;

Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 18h, 20h30;

Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 17h, 19h30;

Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 16h, 18h30, 21h;

Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 15h, 17h30, 20h;

Batem À Porta

Diretor: M. Night Shyamalan

Gênero: Terror

Classificação: 14 anos

Veja o trailer de Batem à Porta

Sinopse de Batem à Porta

Eric (Ben Aldrige) e Andrew (Jonathan Groff) estão de férias com sua filha Wen (Kristen Cui) em uma cabana isolada no campo. Enquanto brincava na floresta, o pequeno Wen conhece o educado Leonard (Dave Bautista). A tranquilidade da família então chega a um fim abrupto quando ele, acompanhado por três outros estranhos armados (Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird e Abby Quinn), conseguem entrar à força na cabana e faz a família como refém. Os invasores contam a seus reféns sobre uma visão misteriosa e os forçam a tomar uma decisão inimaginável, um sacrifício para evitar o apocalipse iminente. Com acesso limitado ao mundo exterior, a família deve decidir em que acredita antes que tudo se perca: eles realmente pretendem salvar o mundo ou Leonard e seus companheiros fazem parte de um culto insano?

Onde assistir o filme Batem à Porta nos cinemas

Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h55;

O pior vizinho do mundo

Diretor: Marc Forster

Gênero: Comédia

Classificação: 14 anos

Veja o trailer de O pior vizinho do mundo

Sinopse de O pior vizinho do mundo

A Man Called Otto é o remake do filme sueco de 2015 Um Homem Chamado Ove. Nele acompanhamos um homem chato, aposentado e rabugento, Otto (Tom Hanks), de 59 anos. Vários anos antes, foi deposto como presidente da associação de condomínios, mas não se importava com a deposição e, por isso, continua vigiando o bairro com mão de ferro. Quando a grávida Parvaneh e sua família se mudam para a casa geminada em frente e as cartas da nova vizinha acidentalmente vão parar na caixa de correio de Otto, uma amizade inesperada acaba se formando e a vida dos dois mudam drasticamente. Uma comédia dramática sobre amizade inesperada, amor e a importância de se cercar das ferramentas adequadas.

Onde vai passar o filme O pior vizinho do mundo nos cinemas

Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h30;

M3gan

Diretor: Gerard Johnstone

Gênero: Terror

Classificação: 14 anos

Veja o trailer de M3gan

Sinopse de M3gan

Em M3gan, seguimos uma jovem garota chamada Cady, que teve seus pais mortos em um acidente de carro e é deixado sob os cuidados de sua tia Gemma, uma roboticista de uma empresa high-tech de brinquedos de criança em Seattle. Gemma trabalha no desenvolvimento chamado M3GAN, um robô humanoide, designada para ajudar a criança e ser companhia para elas. Mas após um teste que ocorreu mal, o projeto foi cancelado. Sem ter nenhuma conexão com a sobrinha e sempre sendo workaholic, Gemma presenteia M3gan para a sobrinha após ela querer a "boneca". O modelo finalizado é emparelhado com Cady, e convence a empresa do potencial de sucesso do projeto após observar as interações de M3GAN com Cady. À medida que o tempo passa, M3gan acaba ficando mais independente e andando pela casa sem qualquer ordem, além de matar qualquer coisa que ela considere uma ameaça para Cady. Mas os dias passam e M3gan pode parecer mais uma ameaça para Cady e Gemma do que imaginado.

Onde vai passar o filme M3gan nos cinemas

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 21h40;

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 20h30;

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 21h45;

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 17h25;

Gato de Botas 2 - O Último Pedido

Diretor: Joel Crawford

Gênero: Animação

Classificação: livre

Veja o trailer de Gato de Botas 2

Sinopse de Gato de Botas 2

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Onde vai passar o filme Gato de Botas 2 nos cinemas

Moviecom Pátio 5 (2D dub): 15h10;

Moviecom Pátio 6 (2D dub): 18h40;

UCI Bosque 1 (3D dub): 15h15;

UCI Bosque 1 (2D dub): 13h;

Cinépolis Parque 7 (2D dub): 17h, 19h30, 21h45;

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 17h10;

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 19h30;

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 17h05;

Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 14h;

AVATAR

Diretor: James Cameron

Gênero: Aventura

Classificação: 14 anos

Veja o trailer de Avatar

Sinopse de Avatar

Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez anos da primeira batalha de Pandora entre os Na'vi e os humanos, Jake Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com sua família e sua tribo. Ele e Ney'tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro da tribo.

Onde vai passar o filme Avatar nos cinemas

UCI Bosque 1 (2D dub): 17h30;

UCI Bosque 1 (3D leg): 21h15;

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 18h30;

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 15h45, 17h40, 19h40;

Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 20h15;

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)