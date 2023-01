Zé Felipe estraga foto sensual de Virgínia mostrando o bumbum na piscina

O cantor Zé Felipe e a esposa, a influenciadora Virgínia Fonseca, são conhecidos por compartilharem os momentos juntos desde quando iniciaram o relacionamento em 2020. Desta vez, o filho de Leonardo estragou o que era pra ser uma foto sensual da esposa mostrando o bumbum na piscina.

VEJA MAIS

"Eu só queria fazer uma foto na piscina", brincou a influenciadora. Zé Felipe respondeu nos comentários rindo.

Pais de Maria Alice e Maria Flor, o casal se conheceu pelas redes sociais durante a pandemia. Com pouco tempo de relacionamento, a influenciadora ficou grávida da primeira filha do casal, Alice. Atualmente os dois são casados e moram em Goiânia (GO).

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)