Virginia Fonseca posta foto com barriga chapada e recebe elogios, ‘Apoteótica’

A influenciadora Virginia Fonseca, 24 anos, postou uma foto em seu Instagram usando um sutiã com labaredas e uma minissaia mostrando o abdômen definido e arrancou elogios dos seus seguidores, impressionados com o tanquinho. O marido, o cantor Zé Felipe também comentou: “Linda, amo você”. Recentemente Virginia também revelou que tem planos de mudança com a família para Miami, nos EUA, de acordo com o jornalista Leo Dias.

A postagem reúne um “Carrossel” – sequência de fotos – e Virginia diz que “Tenho nem legenda para esse carrossel”, afirmou a modelo.

Os fãs e famosos comentaram em sua foto. Anitta destacou: “Belérrima”. A paraense e ex-BBB Paula Freitas: “E nem eu! Mds”, fazendo referência a legenda. “Linda, amo você”, comentou o maridoo Zé Felipe. “Ninguém tem filha. APOTEÓTICA”, reagiu Mileide Mihaile.

Confira a foto:

VEJA MAIS